Queen lança música inédita com participação de Freddie Mercury; ouça aqui

A música redescoberta do Queen 'Face It Alone' foi lançada nesta quinta-feira, 13. A faixa inédita conta com a participação póstuma de Freddie Mercury.

A existência da faixa 'perdida' foi revelada pela primeira vez pelos membros da banda Brian May e Roger Taylor, em uma entrevista de rádio da BBC. Na época, Roger descreveu a música como “uma pequena jóia de Freddie que nós meio que esquecemos”. Brian acrescentou: “é lindo, é comovente”.

A chegada da faixa como single é uma antecipação para o lançamento do dia 18 de novembro de uma nova revisitação do 13º álbum da banda, The Miracle - o penúltimo da banda a ser lançado em vida de Freddie Mercury.

'Face It Alone' foi originalmente gravada durante as sessões históricas da banda em 1988 para esse álbum, um período prolífico que viu a banda lançar cerca de 30 faixas, muitas das quais nunca foram lançadas. A música foi redescoberta quando a equipe de produção e arquivo da banda retornou a essas sessões para trabalhar na reedição do box set 'The Miracle'.

“Nós meio que nos esquecemos dessa faixa”, admite Roger Taylor, “mas lá estava, essa pequena jóia. É maravilhoso, uma verdadeira descoberta. É uma peça muito apaixonante”.

O single é a primeira música nova com Freddie Mercury lançada em mais de 8 anos. No álbum Queen Forever de 2014, a banda incluiu três faixas inéditas com Mercury, incluindo 'Let Me in Your Heart Again', 'Love Kills' e 'There Must Be More to Life Than This'.

Falando da música nova, Brian May diz: “Estou feliz que nossa equipe tenha conseguido encontrar essa pista. Depois de todos esses anos, é ótimo ouvir nós quatro... sim, Deacy também está lá... trabalhando no estúdio em uma grande ideia de música que nunca foi concluída... até agora!