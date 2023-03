Quem beijou Tina? Sósia de Richarlison também nega ter ficado com sister

Entre uma briga e outra, Tina arrumou tempo para dividir com outros brothers na Casa do Reencontro do BBB 23 que ficou com Richarlison no Carnaval. O problema é que o atleta não estava no Brasil na festa da folia. Até o sósia do jogador, Mateus Marcelino, foi apontado como o possível beijoqueiro, mas o mesmo também negou a história.

O estudante de 19 anos afirma que nunca viu a modelo. "Eu não peguei a Tina, não. Nem conheço ela, agora que fiquei sabendo que ela está no 'BBB'", disse ao Extra.

Mateus foi marcado pelo atleta em uma publicação no Instagram. Após citar o arroba do sósia, Richarlison o seguiu, arrancando lágrimas do fã.

"Eu fazia meus vídeos nos stories, a molecada marcava ele, e deve ter sido por isso que ele pegou meu nome. Fiquei muito feliz, né, é meu ídolo. Na hora em que vi, pulei de felicidade e chorei. Ele é muito da hora", elogia.

Ser parecido com o jogador ainda não começou a trazer benefícios financeiros, mas para a vida afetiva do rapaz... "Melhorou muito, né? Agora as garotas querem ficar comigo porque me acham parecido com o Richarlison", comemora ele, que só tem o desejo de ver o atacante de pertinho: "É meu sonho. Desde que ele jogava no Fluminense todo mundo sempre falava como a gente se parecia, aí eu peguei e comecei a acompanhar ele e comparar as fotos. Ele é extraordinário", diz Mateus, que até tatuagem no peito igual a de Richarlison fez.