Quem começou melhor? Relembre as estreias da dupla Ba-Vi no Brasileirão nos últimos dez anos

O começo da temporada 2023 foi longe do ideal para a dupla Ba-Vi. E apesar das diferenças no extra campo, os rivais acumularam frustrações e eliminações em competições importantes do primeiro semestre. Agora, com o início da temporada do Brasileirão, nas séries A e B, tricolores e rubro-negros têm a chances de verem suas equipes retomarem os bons momentos dentro de campo. Para esquentar a memória do torcedor, o CORREIO relembra aqui as estreias da dupla nas últimas dez edições de Campeonato Brasileiro.

Do lado do Bahia, a torcida se acostumou a ver o time estrear dentro de casa, coisa que não irá acontecer neste ano. Foram sete partidas em Salvador e outras três como visitante. Neste ano o adversário será o Red Bull Bragantino fora de casa, neste sábado (15), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Nos últimos dez anos o Bahia não conseguiu vencer os adversários fora de casa em estreias da primeira ou segunda divisão.

Já o Vitória começou jogando mais vezes fora de casa nas últimas dez edições. Foram três jogos longe de Salvador pela Série A, dois pela Série B e um pela Série C. Assim como o tricolor, o Leão também não tem um bom retrospecto recente jogando fora nas estreias dos Brasileiros. Quatro derrotas e dois empates. Nesta temporada, contará com o apoio da torcida para vencer a Ponte Preta na estreia. A expectativa é de casa cheia no domingo (16), às 18h.

Relembre abaixo as últimas dez estreias da dupla Ba-vi no Brasileirão.

Temporada 2013

Felipe Oliveira / EC Vitória / Divulgação

Série A: Vitória 2x2 Internacional - gols de Renato Cajá e Maxi Biancucchi

- gols de Renato Cajá e Maxi Biancucchi Série A: Criciúma 3x1 Bahia - gol de Diones

A temporada 2013 foi, sem dúvidas, a mais marcante na história recente do Esporte Clube Vitória em campeonatos brasileiros. Depois das goleadas avassaladoras em cima do Bahia pelo Campeonato Baiano, o 5x1 e o 7x3, que culminaram no título baiano do rubro-negro, a equipe iniciou a Série A com um empate com o Internacional por 2x2. Renato Cajá e Maxi Bianucchi abriram o placar em apenas 11 minutos, mas viram o meia uruguaio Forlán e o volante Fred - hoje do Manchester United - empatarem o jogo. A campanha daquele foi muito boa, terminando na 5ª posição da tabela e, por pouco, não alcançou uma vaga na Libertadores.

Já o Bahia, ainda se recuperando das derrotas no Baianão, estreou fora de casa contra o Criciúma e perdeu. 3x1 para os catarinenses. O gol tricolor foi marcado por Diones. A temporada 2023 foi de reconstrução para o tricolor, que passou pelo processo de intervenção e escolha de um novo presidente, e a Série A terminou com a equipe na 12ª colocação.

Temporada 2014

Reprodução

Série A: Bahia 1x2 Cruzeiro - gol de Talisca

- gol de Talisca Série A: Internacional 1x0 Vitória

A temporada 2014 foi de grande decepção para a dupla Ba-Vi. Com estreias ruins na Série A, os rivais acabaram rebaixados, juntos, para a Série B do ano seguinte. Em Salvador, o Bahia recebeu o Cruzeiro e saiu atrás do placar. Anderson Talisca, grande revelação da temporada tricolor, marcou aos 35 da segunda etapa e empatou, mas viu o volante Nilton - que depois atuou no Bahia - ampliar o placar para o bicampeão brasileiro na Fonte Nova.

Fora de casa, o Inter foi o adversário do Vitória, mais uma vez. No Beira-Rio recém reformado para a Copa do Mundo, o chileno Charles Aránguiz fez o gol jogo logo aos seis minutos e deu os três pontos para os colorados. O rubro-negro terminou na 17ª posição e o Bahia em 18º.

Temporada 2015

Reprodução

Série B: Vitória 0x2 Sampaio Corrêa

Série B: América-MG 1x1 Bahia - gol contra de Wesley Matos

Na Série B, o começo da temporada também não foi dos melhores para Bahia e Vitória. Dentro de casa o rubro-negro tropeçou diante do Sampaio Corrêa e perdeu por 2x0. Já o tricolor visitou o América em Belo Horizonte e saiu de lá com um empate. O gol foi marcado pelo zagueiro Wesley Matos, contra.

Apesar do começo não ter sido positivo para o Vitória, a torcida comemorou o acesso da equipe no fim da temporada, quando terminou na 2ª posição na tabela. Já o Bahia perdeu força durante o campeonato, não se manteve na briga pelo G4 e terminou apenas na 9ª posição da Série B.

Temporada 2016

Felipe Oliveira/EC Bahia

Série A: Santa Cruz 4x1 Vitória - gol de Kieza

- gol de Kieza Série B: Bahia 2x1 Avaí - gols de Zé Roberto

A estreia do tricolor na Série B de 2016 já deu uma pista do que seria o fim da temporada da equipe naquele ano. Após 38 rodadas o tricolor comemorou o retorno à Série A, e a caminhada do acesso começou com uma vitória em cima do Avaí por 2x1. O atacante Zé Roberto, formado na base tricolor, fez o dois gols do jogo.

Fora de casa, o Vitória enfrentou o Santa Cruz, que retornava à primeira divisão do Brasileiro após nove anos. Com Grafite e Keno no elenco, os pernambucanos atropelaram o Vitória com uma goleada de 4x1. Grafite marcou duas vezes e Keno um gol. Kieza, que deixou o Bahia e assinou com o Vitória, fez o gol de honra do Leão.

Temporada 2017

Felipe Oliveira/EC Bahia

Série A: Bahia 6x2 Athletico-PR - gols de Tiago, Zé Rafael, Régis (dois), Edigar Junio e Edson

- gols de Tiago, Zé Rafael, Régis (dois), Edigar Junio e Edson Série A: Avaí 0x0 Vitória

De volta à Série A, o Bahia aplicou uma sonora goleada em cima do Athletico-PR na estreia do Brasileirão 2017. Na Fonte Nova, o tricolor até ficou atrás no placar duas vezes, mas virou e venceu por 6x2. Depois do gol de Guilherme para o Furacão, o zagueiro Tiago empatou. Marcão fez de pênalti aos 38 da primeira etapa e colocou o Athletico na frente novamente. Mas em cinco minutos, o Bahia fez cinco gols e mudou totalmente o panorama do jogo.

Zé Rafael, Edigar Junio e Régis, duas vezes, viraram e foram para o vestiário com 5x2 no placar. No segundo tempo, Edson fechou o marcador. Já o Vitória fez uma tímida estreia diante do Avaí e empatou em 0x0 na Ressacada, em Florianópolis. Naquela temporada, o Bahia chegou a flertar com uma chance na libertadores, mas terminou em 12º. O Leão se livrou na última rodada do Z4 e ficou na 16ª posição.

Temporada 2018

Maurício Da Matta/EC Vitória

Série A: Internacional 2x0 Bahia

Série A: Vitória 2x2 Flamengo - gols de Yago Felipe e Denilson

Na temporada do rebaixamento, o Vitória enfrentou o Flamengo no Barradão. O vice-campeão brasileiro daquele ano abriu o placar com apenas um minuto de jogo, com Lucas Paquetá. O empate do Leão saiu aos 13 minutos com Yago Felipe - hoje meia do Bahia. No segundo tempo, Réver fez 2x1 para o Flamengo, mas Denilson empatou e selou o 2x2.

No Beira-Rio, o Bahia fez uma estreia ruim contra o Internacional e perdeu por 2x0. Com poucas chances no jogo, o tricolor viu Nico López fazer os dois gols colados e, mais uma vez, não vence fora de casa em estreias do Brasileirão.

Temporada 2019

Felipe Oliveira / EC Bahia

Série A: Bahia 3x2 Corinthians - gols de Arthur Caíke, Artur e Rogério

- gols de Arthur Caíke, Artur e Rogério Série B: Botafogo-SP 3x1 Vitória

Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Corinthians e protagonizou um belo jogo, marcado por viradas e golaço de cobertura. O Corinthians saiu na frente com Pedrinho e Arhur Caíke empatou para o tricolor pouco antes do intervalo. Na volta, Artur Victor fez o segundo e Rogério, em um gol de cobertura quase do meio-campo, fez o terceiro gol do Bahia no jogo. O lateral Fagner diminuiu para o Timão, mas não foi o suficiente.

De volta à Série B, a estreia do Vitória fora de casa foi mais uma vez ruim. Perdeu por 3x1 para o Botafogo-SP. O gol rubro-negro foi marcado por Caíque Souza.

Temporada 2020

Pietro Carpi / ECVitória

Série A: Bahia 1x0 Coritiba - gol de Rodriguinho

- gol de Rodriguinho Série B: Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - gol de Thiago Carleto

Em uma temporada atípica de pandemia, o Bahia recebeu o Coritiba em Pituaçu com portões fechados e estreou na Série A com triunfo por 1x0. O gol foi do meia Rodriguinho. O curioso é que essa não seria a estreia do tricolor. O calendário marcava um duelo contra o Botafogo, mas por conta dos protocolos de prevenção contra a covid-19 o jogo foi adiado e só aconteceu após a 12ª rodada da Série A. No Rio de Janeiro, o Bahia venceu por 2x1 com gols de Gilberto e Élber.

O Sampaio Corrêa voltou a ser adversário do Vitória em estreias na Série B. Dessa vez, melhor para o Leão que venceu por 1x0 com gol do lateral Thiago Carleto. Ao lado do Internacional, o Sampaio foi a equipe que o Vitória mais vezes enfrentou em aberturas do Brasileirão nos últimos dez anos. Duas vezes cada um.

Temporada 2021

Felipe Oliveira / EC Bahia

Série A: Bahia 3x0 Santos - gols de Thaciano (dois) e Juninho

- gols de Thaciano (dois) e Juninho Série B: Guarani 1x1 Vitória - gol de Soares

Apesar do pontinho fora de casa na estreia, a temporada 2021 do Vitória foi para esquecer. Com gol de Soares, o Leão arrancou um empate diante do Guarani jogando no Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo. O placar foi aberto pelo meia do Vitória aos nove minutos de jogo. Aos 29, Matheus Bidu empatou para o Bugre e fechou o placar. No final da temporada o rubro-negro foi rebaixado para a Série C.

A situação do Bahia foi parecida. Começou no Brasileirão da Série A muito bem, mas terminou o ano rebaixado. Em Pituaçu, ainda sem público nas arquibancadas, Thaciano marcou duas vezes e o zagueiro Juninho fechou o 3x0 no placar.

Temporada 2022

Samara Miranda/Ascom Remo

Série B: Bahia 2x0 Cruzeiro - gols de Jacaré

- gols de Jacaré Série C: Remo 2x1 Vitória - gol de Alisson Santos

Na Fonte Nova, dessa vez já com o público de volta, o Bahia enfrentou um dos principais candidatos ao acesso na Série B do último ano, que acabou confirmando o favoritismo ao ser campeão da segunda divisão. Mas em campo naquele jogo deu Bahia. Ou melhor, Vitor Jcaré. Estreando pelo tricolor, o atacante marcou duas vezes - ainda contando com um passe o também estreante Davó - e fechou o placar do jogo.

Fora de casa, o Vitória estreou pela Série C após 15 anos. E estreou mal. Perdeu por 2x1 para o Remo fora de casa, com gol marcado por Alisson Santos. Mas o fim da temporada foi positivo, já que avançou para a segunda fase, desbancando o prórprio Remo que brigava pela vaga, e retornou à Série B do Brasileirão.