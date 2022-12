Quem deve ser a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê? Vote na enquete do CORREIO

Após três anos, o Ilê Aiyê terá uma nova Deusa do Ébano. Foram dois anos sem realizar a Noite da Beleza Negra, mas o evento volta a ocorrer no dia 28 de janeiro, quando a nova portadora da coroa será definida.

São, ao total, 14 concorrentes à sucessora de Gleice Teixeira. Conheça um pouco mais sobre as postulantes e, no final, vote em quem você acredita ser a melhor candidata. Lembrando que essa enquete do CORREIO não tem impacto direto na decisão.

Candidata: Deisivania dos Santos Silva

Idade: 23 anos

Profissão: bailarina e vendedora

Bairro: Lobato

Tentativas: 1

Instagram: @deise_guimaraes

Por que merece vencer: Já lutei muito e já me sinto uma vencedora, mas esse concurso será uma afirmação do que eu sou.

Candidata: Daiane de Souza Conceição

Idade: 30 anos

Profissão: esteticista

Bairro: Itapuã

Tentativas: 5

Instagram: @pretaday

Por que merece vencer: Pela minha ancestralidade

Candidata: Ingride Silva

Idade: 29 anos

Profissão: Dançarina e produtora

Bairro: Cosme de Farias

Tentativas: 1

Instagram: @perolaingride2

Por que merece vencer: Eu tenho autonomia, sou dançarina. Já tenho experiência. Neste ano me sinto segura de representar o Ilê e a melanina negra

Candidata: Tuane Vitória

Idade: 25 anos

Profissão: Instrutora de dança

Bairro: Fazenda Grande do Retiro

Tentativas: 2

Instagram: @aniivitoriia

Por que merece vencer: Para mostrar a sociedade e as mulheres negras que podemos estar onde queremos

Candidata: Tâmara Paula dos Santos França

Idade: 20 anos

Profissão: Professora de dança

Cidade: Itabuna

Tentativas: 1

Instagram: @tamyz_fr

Por que merece vencer: É a primeira vez que uma pessoa do Sul da Bahia está vindo para o Ilê. Gostaria de presentar minha cidade e ajudar a contar a história do Sul da Bahia aqui na capital

Candidata: Jamile Fátima

Idade: 35

Profissão: Produtora de eventos e recepcionista

Bairro: Boca do Rio

Tentativas: 2

Instagram: @jamilefos

Por que merece vencer: Para além do sonho, do papel de resistência, acho importante fazermos jus a esse papel. Então tenho projetos pessoas e coletivos com a população negra, especialmente as mulheres. E quem ocupa esse papel tem que se engajar e se envolver com projetos sociais

Candidata: Dalila Santos

Idade: 20

Profissão: Dançarina e coreógrafa

Bairro: Pernambués

Tentativas: 1

Instagram: @daliila_01

Por que merece vencer: Para mim é importante, na sociedade em que vivemos, a mulher negra precisa ser representada. E estar aqui sendo candidata da beleza negra é surreal. Estar no palco representar as pessoas que estão comigo, mostrando para todas as mulheres o poder que temos

Candidata: Lorena Santos

Idade: 20

Profissão: Dançarina de dança afro

Bairro:

Tentativas: 1

Instagram: @loreanacleto

Por que merece vencer: O concurso traz muitas ressignificâncias junto com ele. E ter a oportunidade de viver essa experiência, de mostrar às mulheres e crianças pretas que temos oportunidades e podemos chegar onde quisermos. E a Deusa do Ébano traz uma voz e um posicionamento dentro da sociedade preta. Quero estar nesse lugar e realizar tudo isso

Candidata: Laís de Araujo

Idade: 26

Profissão: Esteticista

Bairro: Canabrava

Tentativas: 1

Instagram: @laisfennell

Por que merece vencer: Mereço vencer por espaço. Nunca imaginei que seria a primeira mulher a concorrer. Não é ser, mas eu poder ocupar esse espaço. A estatística quer nos colocar na rua, não me dar meus direitos de trabalhar com meus talentos. E o Ilê nos dá essa oportunidade. E quero mostrar que posso e consigo estar em qualquer espaço

Candidata: Carol Xavier

Idade: 24

Profissão: Estudante de jornalismo

Bairro:

Tentativas: 2

Instagram: @rainhacarolxavier

Por que merece vencer: Essa pergunta me traz uma lembrança de competitividade. Eu acredito que quando estamos em um concurso de mulheres negras, cada uma com sua vivência, e a maioria periférica, a gente não pode entrar nesse lugar. Temos que estarmos felizes por haver concursos assim, e se outra ganhar, acharei massa por ela estar me representando.

Candidata: Larissa Valéria

Idade: 28

Profissão: Instrutora da área da beleza

Bairro: Liberdade

Tentativas: 2

Instagram: @preta.ousada

Por que merece vencer: Já me considero uma rainha. Já me chamo de deusa. Sou mãe de meninas e pretendo ser o legado de representatividade para elas.

Candidata: Tailane Brito

Idade: 21 anos

Profissão: Estudante

Bairro: Pero Vaz

Tentativas: 2

Instagram: @_tailanebrito

Por que merece vencer: Porque toda mulher preta merece ocupar todos os espaços

Candidata: Mairine Pereira Nonato

Idade: 27 anos

Profissão: Desempregada

Bairro: Cajazeiras

Tentativas: 1

Instagram: @maaynonato

Por que merece vencer: Chegou meu momento de representar as mulheres negras, de mostrar que somos capazes. Basta sonharmos e correr atrás

Candidata: Mércia Cristina

Idade: 27 anos

Profissão: Auxiliar administrativa

Bairro: Jardim das Margaridas

Tentativas: 1

Instagram: @eicris

Por que merece vencer: Porque ser Deusa do Ébano me representa enquanto mulher negra na sociedade. Para vencer todos os preconceitos que nos cercam. E nunca desistir de um sonho. Já nascemos rainhas, e quero representar nossas origens

