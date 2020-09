Quem disse que não pode usar pijama na rua?

Se a grande aposta do momento é repensar o consumo de moda, por que não botar a roupa de dormir para jogo? Se um dia você usa a camisola para uma boa noite de sono, no outro pode criar um look bafônico com a peça, que traz o que mais precisamos nesta época: conforto e inventividade. A ideia deste editorial é ressignificar o pijama, o robe, ou qualquer outra roupa de dormir, usando camadas de sobreposições e boas ideias. E nada como escolher uma locação perfeita, capaz de trazer para a imagem de moda um tom mais natural. No Studio Petry (@studiopetry), um misto de escritório de design e horto, conseguimos passar a sensação que o melhor look de todos os tempos é aquele no qual a criatividade brota, ainda que seja naquela roupinha que você passou a noite toda.

Hora do pijama

O pijama nem precisa ser desmembrado. Mas para dar aquela ideia que você está usando um conjunto e não uma roupa de dormir, a dica é abrir a camisa e colocar uma peça por dentro, como o body. O toque fashion fica por conta dos acessórios. Truque de stylist: lenço mais cintos correntes traz o tom fashion para o visu.

A camisola vira vestido

Esse modelito é de zebra, mas está valendo qualquer um que você tenha no armário. Experimenta colocar um cinto bapho, que ninguém vai imaginar que você está usando a camisola de ontem. Sobreposições também ajudam a construir a produção perfeita. Jaqueta jeans ou qualquer casaquinho, rola sentimento.

Robe se transforma em quimono

Pega logo o robe esquecido, que ele vai virar uma ótima sobreposição. Esse de onça, jogado por cima do conjuntinho de top mais saia, cumpre um papel de quimono, pela estética mais alongada. Depois é investir nos acessórios e o look está pronto.

Ficha técnica:

Foto/beleza - Vinicius Moreira ( @vinicius_vm )

Produção de moda: Paula Magalhaes

(@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Assistente de fotografia - Raphael Fernandes (@raphfernandess)

Locação: Studio Petry (@studiopetry)

Modelo: Carol Bacelar - @_mode.on_