Quem é a namorada misteriosa de Keanu Reeves?

Reservado ao extremo com a vida pessoal, o ator Keanu Reeves, 55, levou uma namorada a um red carpet pela primeira vez em quase 20 anos. Viúvo desde 2001, o astro das franquias Matrix e John Wick tornou público seu relacionamento com a artista plástica Alexandra Grant, 46, ao levá-la como sua acompanhante ao evento LACMA Art + Film Gala em Los Angeles.

Reeves não era visto em público na companhia de nenhuma namorada desde 2001, quando sua companheira de então, a atriz Jennifer Syme, morreu em um acidente de carro. Dois anos antes, Syme deu à luz a a filha do ator, Ava Archer Syme-Reeves, depois de uma gestação de oito meses, mas a menina nasceu morta. As duas estão enterradas lado a lado no Westwood Village Memorial Park Cemetery, em Los Angeles.

Segundo o site Hollywood Life, Grant foi apresentada a Reeves em 2009. Famoso por sua paixão pelas artes plásticas e gráficas, o ator fomentou os trabalhos dela e de outros artistas da mesma cena dela em Los Angeles, investindo em exposições e colaborações em livros e publicações. Keanu assinou dois livros com Alexandra.

O casal se conhece há uma década (foto/divulgação)

Nascida em Ohio em 1973, Alexandra trabalha com artes desde sua formatura da Swarthmore College em 1994, com especialização em História e Arte.Também poeta, foi criada por pais também artistas plásticos em vários países, tendo vivido durante a infância no México, na Espanha e França. Já adulta, ela expôs seus trabalhos com pinturas, cerâmica e colagens em galerias de Los Angeles, Paris e Nova York.

Alexandra é uma das idealizadoras do projeto GrantLove, fundado em 2008 e que vende peças e produtos originais buscando angariar fundos que auxiliem na produção de artistas em início de carreira e independentes.

Até o momento, o ator e a artista plástica não se pronunciaram publicamente em relação ao relacionamento. Não se sabe, por exemplo, quando os dois teriam dado início ao namoro em meio a esses mais de 10 anos de parceria e amizade.