Quem é Casimiro? Streamer quebra recorde com série de Neymar

O recorde de espectadores simultâneos da Twitch no Brasil tem um novo dono: Casemiro Miguel. O streamer fez história na noite de segunda-feira (24), quando assistiu e reagiu ao primeiro episódio da série Neymar - O Caos Perfeito, da Netflix. Ele ultrapassou a marca de 545 mil pessoas presentes, ao mesmo tempo, na live.

Quando a transmissão começou, antes mesmo do início da exibição do documentário, a stream já havia superado o pico anterior de espectadores simultâneos no canal de 'Casemito', como é apelidado. O pico anterior era de 132 mil, quando ele voltou a fazer transmissões após se recuperar da covid-19.

A live contou com a participação de Neymar, que conversou por voz com Casimiro. O jogador falou sobre a emoção de ter uma série documental retratando sua vida, e disse o que queria que as pessoas soubessem sobre a sua história ao assistir à série, que estreou oficialmente nesta terça-feira (25).

"Estou muito feliz e emocionado de estar saindo o documentário e você é o primeiro, né. Que moral que você tá, hein?", disse Neymar.

"Fiquei muito contente e feliz de ter uma história contada. Eu fiquei sem palavras, sabe? Chorei pra c******, me emocionei bastante. Porque você vai relembrando tudo o que você já passou para chegar até aqui e conquistar isso, minha história ser mostrada para todo mundo", continuou o camisa 10 do Paris Saint-Germain.

Neymar também disse que gostaria que as pessoas soubessem, ao assistirem ao documentário, que ele 'é um ser humano todos'.

"Eu sou de carne e osso, tenho sentimentos. Tenho os meus erros, já errei bastante, e o documentário vai falar de todos os meus erros, tudo o que já aconteceu na minha carreira. Já acertei e já errei. Sou ser humano, não sou super heroi", afirmou.

"O que eu quero deixar de legado é que eu sou muito autêntico, eu sou muito verdadeiro, sempre busco estar com os meus. O que eu quero deixar de legado é isso. Autêntico, feliz, amigo de todo mundo. Não gosto de arrumar confusão com ninguém, gosto que todo mundo esteja bem. A galera vai aproveitar para me conhecer um pouco, ver como é meu dia a dia e como foi minha história até aqui", finalizou Neymar, antes de se despedir.

Às 20h34, já com o primeiro episódio em andamento, a transmissão quebrou o recorde anterior da Twich no Brasil, com 513 mil espectadores. A marca anterior era de 511 mil e pertencia ao jogador e influenciador Gabriel "Bak", de Free Fire. No máximo, a live de Casemito teve 545.599 espectadores simultâneos.

O brasileiro ainda se tornou o streamer com mais subs (inscrição da Twitch que cobra R$8,90 mensais) do mundo, ultrapassando 95 mil pessoas e deixando para trás o canal XQCOW, de um atleta e-sports canadense, com marco de 89 mil inscritos.

Após o recorde, Casimiro prometeu um sorteio de uma Land Rover Evoque quando atingir os 100 mil subs.

Quem é Casemiro?

Casimiro Miguel é um streamer e comunicador de 28 anos. Ele ficou conhecido com lives na Twitch, se tornando um fenômeno pelo seu jeito irreverente de comentar. O carioca criou seu canal em setembro de 2018, mas a grande explosão de audiência veio durante o período de pandemia.

Ele reage a vários tipos de assunto, desde futebol a games, passando pelo Big Brother Brasil e até mesmo trailer de filme, como do Batman. Não há uma programação fixa, mas ele já é famoso pelas transmissões noturnas, que geralmente atravessam a madrugada.

Com muito carisma, Casimito, como é carinhosamente chamado pelos fãs, viralizou vários bordões, como "meteu essa?", "simplesmente", "apenas" e "que papinho, hein?".

Ele já soma 1,5 milhão de seguidores na Twitch. Ele também é popular nas redes sociais, 1,7 milhão de seguidores no Instagram, 1,5 milhão de seguidores no Twitter e 26 mil seguidores na sua página do Facebook. No YouTube, o canal Cortes do Casimito já tem quase 1,6 milhão de inscritos.

Em 2021, o canal de Casemiro o segundo mais assistido da categoria de Esportes em toda Twitch, perdendo apenas para Gaules. O sucesso é tanto que ele vai transmitir 16 jogos ao vivo do Campeonato Carioca. Os confrontos são os mesmos que estarão na TV Record, detentora dos direitos na TV aberta.