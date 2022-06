'Quem é essa aí, papai?': Cady revela bastidores e repercussão de caso de ciúmes de Ivete

Um dos muitos momentos em que Ivete Sangalo chamou a atenção nos palcos foi quando a cantora protagonizou uma cena de ciúmes do marido Daniel Cady no réveillon de Guarajuba, em 2016. Agora, Cady resolveu contar os bastidores da história, no podcast BahiaCast.

Acontece que o nutricionista estava sentado numa mesa de frente para o palco, quando algumas pessoas foram se despedir dele, incluindo Cacau, piloto de Ivete, e sua esposa, segundo relata.

“Cacau veio falar comigo e a esposa dele, uma loira, veio falar comigo e deu dois beijos [na bochecha]. Aí quando ela [Ivete] viu a mulher vindo me beijar, ela falou assim: 'Quem é essa loira aí?'”, lembrou Cady.

Ele contou que não foi surpreendido pela brincadeira, porque a cantora sempre aproveita os momentos no palco para fazer piadas, e para ele, o comentário "passou batido".

“Quem é essa aí, pai? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, hein? Vou passar a mão nela! Está cheia de assunto, quem é essa daí conversando pra caralh*?”, disse a cantora na ocasião.

“Alguém falou assim: “Ela tá falando de você”. Eu olhei e passou”, contou ao podcast.

O marido de "Veveta" só percebeu a repercussão quando recebeu ligações e foi cobrado por fãs que não sabiam do que se tratava a situação. "Quando eu vi já estava em todos os lugares: 'Ivete tem crise de ciúme com o marido'", comentou.

"E eu fiquei explicando a história mas chegou uma hora que eu já estava sem paciência e falei: 'tava muito doido e chupei uma mulher lá, ela viu e deu essa merd*', porque já tava chato”, riu.

Uma garota de programa ainda teria contribuído para a confusão, espalhando que era ela a loira do camarote, segundo relatou Cady. Como resposta, o nutricionista teria pedido a profissionais para investigar quem era.

“Nessa época eu peguei ar e a gente chegou a conclusão de que não dava para falar mais qualquer coisa e eu falei: 'A gente precisa se resguardar disso, porque olha o que teve'”.