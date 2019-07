Quem é Lil Nas X, o rapper gay dono do maior hit de 2019

Se você gosta de cultura pop e ainda não ouviu falar em Lil Nas X, provavelmente está em Marte e sem contato com a Terra. Dono do maior hit musical de 2019, o rapper americano Lil Nas X (Montero Lamar Hill) tem apenas 20 anos e sete músicas gravadas.

É pouco tempo de vida e de criação musical, mas ele já fez muito barulho e cravou seu nome na história do rap. O remix do inovador single Old Town Road (com participação de Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus), quebra recordes na parada da Billboard (EUA) desde abril.

O americano Lil Nas X, 20 anos, bate recordes com o single Old Town Road, a primeira música a unir o country ao rap (Foto/Jean-Baptiste Lacroix/AFP)

Como se não bastasse o fato de ser o primeiro músico do mundo a unir o rap (o estilo trap, mais especificamente) ao country, ele protagonizou outro fato singular, sobretudo para um artista do hip hop: no último dia de junho, mês do orgulho LGBT, ele se declarou gay.

Com a repercussão, incluindo as previsíveis mensagens de preconceituosos nas redes socais, Lil Nas X pediu para que os fãs prestassem atenção em C7osure (You Like), uma das sete faixas do seu recém-lançado e já vitorioso primeiro EP, "7", com participações especiais de Cardi B, Travis Parker e, claro, Billy Ray Cyrus.

Na letra de C7osure, ele fala sobre sua homossexualidade. Para quem ficou surpreso com a revelação ou ainda não havia notado sua orientação sexual, o cantor disse: “Pensei que fosse óbvio”.

Mas óbvio mesmo é o talento do homeboy nascido em Atlanta, na Geórgia, e que desde o fim da adolescência se tornou especialista em criar memes e posts virais na internet, enquanto divulgava suas próprias músicas.

