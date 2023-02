Quem é o amigo de Bruno Reis chamado de 'bofe gato' por Anitta

Anitta fez uma brincadeira divertida com Bruno Reis enquanto comandava seu bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite de sexta-feira (17). Do alto do trio elétrico, a cantora chamou o prefeito de Salvador de "delícia". Mas ele não foi o único: a artista também elogiou um amigo do gestor.

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse Anitta.

Muitos internautas ficaram curiosos, e perguntaram para Bruno Reis a identidade do amigo. Em um comentário feito no Instagram, ele entregou quem é:

"Não vou dizer que é @aldinho2 para não chamar o prefeito de fofoqueiro", brincou, entregando o nome e perfil do amigo no Instagram.

Trata-se de Aldo Benevides, conhecido como Aldinho. O empresário tem 40 anos e é sócio da rede Five Sport Bar. O empreendimento, que começou em 2012, já possui unidades na Bahia, Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal e, em breve, chegará em São Paulo, na cidade de Piracicaba.

"Fiquei surpreso e dei muita risada [com o elogio de Anitta]. Achei ela muito espontânea e engraçada, demorei alguns segundos pra entender que era comigo", disse, em entrevista ao UOL.

Aldinho também é dono da produtora de eventos AMB, responsável por festas famosas como o Forró do Piu Piu, a Festa Sublime e a Fica Comigo.

Perguntado pelo UOL ele já tinha se encontrado com a Anitta alguma vez, Aldinho confirmou, no camarim dela, em outro show: "Ela foi muito simpática, mas não passou disso".

O empresário também confirmou que está solteiro, assim como a cantora. Vale lembrar que, antes de subir no trio em Salvador, Anitta deixou claro que vai passar o Carnaval totalmente solteira.

