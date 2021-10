Quem é Raphinha, o atacante que encantou o Brasil na goleada contra o Uruguai

Bastaram 157 minutos em campo para Raphinha se tornar a mais nova sensação da Seleção Brasileira. Após se destacar entrando no segundo tempo dos jogos contra Venezuela e Colômbia, o atacante ganhou a primeira chance como titular e não desperdiçou: grande atuação e dois gols na vitória sobre o Uruguai, por 4x1, pelas Eliminatórias.

Muita gente se surpreendeu com o jogador, de 24 anos. Afinal, sem nunca ter atuado como profissional no Brasil, Raphinha ainda não era muito conhecido por aqui. Nascido em Porto Alegre e criado no bairro da Restinga, o atacante foi revelado pelo Avaí, clube em que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016.

Poucas semanas depois, foi comprado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, antes mesmo de estrear como profissional. Na época, tinha 19 anos.

Após uma temporada e meia no clube, o brasileiro chamou a atenção de Jorge Jesus, que o levou ao Sporting. Ficou um ano e dois meses na equipe, integrando o elenco que conquistou a Taça de Portugal de 2019, um dos títulos recentes mais importantes dos Leões.

Raphinha então partiu para a França, vendido ao Rennes por 17 milhões de euros. Ajudou o time a conseguir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 e, em outubro do ano passado, foi contratado pelo Leeds, da Inglaterra.

Sob o comando de Marcelo Bielsa, rapidamente virou titular e despontou como um dos principais jogadores na Premier League. Na temporada passada, marcou seis gols em 30 partidas. Na atual, foram três gols em sete jogos.

Na última janela de transferências, Raphinha teve seu nome ligado ao Liverpool e ao Manchester United, dois dos maiores clubes da Inglaterra, mas ficou no Leeds, clube com o qual tem contrato até 2024.

O atacante, aliás, havia sido convocado pela primeira vez para a Seleção para os duelos de setembro das Eliminatórias, mas não foi liberado pelo time para se apresentar. Dessa vez, ganhou o aval e se destacou.

"Acho que não tem como explicar a felicidade que estou sentindo, não poderia ser mais marcante para mim essa partida com os gols e a vitória. Estou realizando o sonho de criança, não só de vestir a camisa da Seleção, como também representar a Seleção. Poder ajudar com gols é muito gratificante", comemorou o camisa 19, após o jogo contra o Uruguai.

"Vai ser difícil essa noite passar, vai ser difícil esquecer essa noite, não precisava acabar nunca. Vou voltar para lá focado naquilo que me fez chegar aqui, o bom trabalho no Leeds, vou fazer meu trabalho bem feito para voltar outras vezes", completou.

Depois de atuações tão boas, Raphinha deve ser convocado mais uma vez por Tite para a última Data Fifa de 2021, também pelas Eliminatórias. As partidas serão no dia 11 de novembro, contra a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo, e 16 de novembro, contra a Argentina, fora de casa.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 31 pontos e está invicto. Em 11 partidas, a seleção soma dez vitórias e um empate.