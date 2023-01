Quem é Ricardo Stuckert, fotógrafo que chamou a atenção do público na posse de Lula

Quem acompanhou a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 1º, provavelmente notou a forte presença de um fotógrafo registrando cada passo do petista no evento.

O artista por trás da câmera é o fotógrafo Ricardo Stuckert, que chamou a atenção do público pelo esforço ao capturar imagens do presidente. Na ocasião, Stuckert controlou o drone que filmava o evento, tirou fotos de Lula e chegou a correr ao lado do veículo Rolls-Royce para capturar imagens do desfile em carro aberto.

O “perrengue” do fotógrafo repercutiu e rendeu comentários entre os internautas, que chegaram a compará-lo com o personagem John Wick, interpretado pelo ator Keanu Reeves, principalmente pela semelhança na aparência. O fotógrafo brincou com a comparação e postou uma foto ao lado do ator.

Ricardo Henrique Stuckert ou “Stuckinha” é um fotógrafo brasileiro, conhecido por capturar os registros mais famosos de Lula. O fotógrafo também é reconhecido pelo trabalho de fotografar os índios Yanomâmis, em 1997, e pela direção de fotografia do filme “Democracia em Vertigem”, que foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Documentário de Longa Metragem em 2020.

Stuckert faz parte de uma família de fotógrafos, com 33 parentes que atuam ou atuaram na profissão. A geração de profissionais da família na área iniciou com o bisavô, que foi dono de uma loja de fotografia em João Pessoa.

Ricardo não é o primeiro Stuckert a trabalhar ao lado de chefes de Estado. O pai, Roberto Stuckert, que faleceu em 2021, acompanhava o general João Batista de Oliveira Figueiredo, último general presidente na ditadura militar. O irmão mais velho, Roberto Stuckert Filho, fotografava a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em entrevista ao UOL, Stuckert falou sobre o ato de fotografar presidentes estar presente na família. “Meu pai foi fotógrafo do último presidente militar; eu, do primeiro presidente operário; meu irmão, da primeira presidenta. São três momentos-chave da história do Brasil”.

O brasiliense de 52 anos trabalha ao lado de Lula desde o primeiro mandato do petista, em 2003, e esteve presente na equipe durante os dois últimos mandatos do atual presidente.

Quando Lula esteve na prisão durante 580 dias, Stuckert fez registros das atividades realizadas nos acampamentos petistas concentrados nas proximidades do prédio da Polícia Federal em Curitiba.

Ele é o responsável por gravar as transmissões ao vivo feitas por Lula nas redes sociais e capturar grande parte dos registros do presidente.

Em agosto de 2022, o Stuckert lançou o livro “O Brasil no Mundo: 8 anos do governo Lula”, em que reúne 747 fotografias feitas ao longo dos dois mandatos do petista.

Nesta segunda-feira, 2, o fotógrafo foi escolhido para o cargo de secretário de Audiovisual. A informação foi divulgada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) Paulo Pimenta (PT).

A Secom, que voltou a ter status de ministério no novo governo, será responsável pela comunicação e divulgação das ações do Governo Federal.

Reportagem originalmente publicada em O Povo