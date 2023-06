Quem é Yasmin Silva, a baiana de 12 anos que pode representar o Brasil no Miss Universo?

Quanto custa um sonho? A família da pequena Yasmin Silva, de apenas 12 anos, nem sabe calcular. “Tem a passagem minha e dela, hospedagem, trajes típicos, salto, maquiagem, cabelo... eu nem sei quanto custa a passagem para o Peru”, disse a mãe Laybni Santos. Mesmo com as dificuldades, ela está se organizando para que a filha possa concorrer ao Miss Universo Pré-Teen, que vai ser realizado na cidade de Arequipa, no Peru, em outubro de 2023.

Yasmin foi classificada no concurso internacional após vencer diversos concursos na área: Miss Salvador Pré-Teen 2022, Miss Bahia pré-teen 2023, Miss beleza Bahia Mirim 2022 e Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023. Esse último foi realizado pela Passarela Agência no dia 20 de maio, em Recife, capital de Pernambuco. Além de Yasmin, Laybni também é mãe de Richard Santos, um menino autista de cinco anos, que costuma acompanhar a irmã nos eventos.

“Viajamos de ônibus para Recife, pois se eu viajar com o Richard, nós dois não pagamos passagem. Aí eu só precisei pagar a passagem de Yasmin. Parcelei no cartão de crédito junto com a hospedagem e alimentação. O vestido foi parceria e o aluguel de traje típico, maquiagem e penteado foi pago com uma vaquinha”, relatou a mãe, que faz de forma recorrente malabarismos para dar conta do sonho da filha.

“Ela pediu para fazer teatro, mas estava sem condições financeiras para o curso. Aí meu irmão resolveu pagar e ela até já estreou nos palcos numa peça infantil. Depois, eu me apertei e comecei a pagar para ela continuar no curso. Yasmin também está procurando algum curso de idiomas e eu estou procurando parcerias para investirem nela. Toda vez que tem um concurso de miss em outro estado, eu sempre faço vaquinha para ajudar nos custos”, contou.

Coisa séria

De acordo com a miss Bahia, o sonho de ser modelo começou na pandemia. “Eu só ficava no meu celular vendo Tik Tok e Instagram. E só apareciam desfiles e modelos para mim. Isso chamou minha atenção e fiquei com vontade de fazer também”, lembrou. Foi aí que a mãe resolveu colocar a filha num curso de passarela do projeto Editorial Nordeste. “Ela passava muito tempo na frente do celular e dentro do quarto e eu fiquei preocupada com isso. O curso era para ser um hobby e se tornou coisa séria”, disse.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Moradora do Barbalho e estudante da Escola Municipal Professora Suzana Imbassahy, Yasmin Santos sonha que a vida de modelo seja uma profissão. “Eu já me acostumei com as passarelas. Fico normal, tranquila, não tem nervosismo. Desfilo bem plena”, contou. Ela se inspira em Gisele Bündchen e a baiana Adriana Lima no seu trabalho.

Além de modelo, Yasmin é digital influencer e tem mais de 100 mil seguidores na sua página do Instagram @missyasmin.silva. “Ela faz parceria com lojas de roupas, mas vemos que as cidades que mais abraçam o trabalho dela é São Paulo e Rio de Janeiro. Em Salvador, não é muito”, lamenta a mãe. Para ajudar o trabalho da modelo teen, é só entrar em contato com ela e família pelo Instagram ou entrar no link https://www.vakinha.com.br/3790356