Quem era Victoria Lee, promessa do MMA que morreu aos 18 anos

O mundo do MMA sofreu uma jovem perda. A americana Victoria Lee, considerada uma das grandes promessas da modalidade, morreu aos 18 anos. A informação foi divulgada pela irmã da havaiana, Angela Lee, que também é lutadora. A causa da morte não foi revelada.

Victoria era considerada um talento nas artes marciais mistas. Ela competia na ONE Championship, a maior organização de MMA da Ásia. Das três lutas que fez no torneio, a jovem ganhou todas. Não a toa, foi apelidada de 'O Prodígio'.

A estreia na liga veio quando a havaiana tinha 16 anos, em fevereiro de 2021. Ela venceu Sunisia Srisan, da Tailândia, por finalização, no segundo round. "Eu vi a cabeça dela exposta, fui para o pescoço e apenas apertei", relatou na entrevista pós-luta.

O segundo combate veio em julho do mesmo ano, diante de Wang Luping, da China. Mais uma vitória por finalização, dessa vez com uma chave de braço em menos de quatro minutos. A terceira e última luta aconteceu dois meses depois, com um nocaute técnico no segundo round sobre a brasileira Victoria Souza.

Victoria, aliás, era irmã de dois outros nomes famosos da luta. Em 2016, Angela Lee se tornou a pessoa mais jovem a ganhar um título mundial no MMA, quando tinha 19 anos. Outro irmão de Victoria, Christian Lee é o atual campeão mundial dos meio-médios do ONE, além de duas vezes campeão mundial dos pesos leves da organização.

Em 2022, a jovem deu pausa na carreira para se dedicar aos estudos. Mas já planejava retornar ao octógono, e tinha uma luta marcada para este sábado (13/1), em Bangkok. Em outros torneios, a americana venceu duas vezes o campeonato júnior de Pancrácio do Havaí e foi campeã da IMMAF na categoria Júnior.

Victoria morreu no dia 26 de dezembro, mas o anúncio só foi feito por Angela no último sábado (7), nas redes sociais. Na mensagem, a lutadora afirmou que a família Lee está devastada pela perda e que nunca mais será a mesma sem a presença da caçula.

Ainda de acordo com Angela, Victoria era tão talentosa que apostou que iria se tornar campeã da ONE e superar os seus feitos dos irmãos.