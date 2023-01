Quem foi Rita de Cássia? Compositora escreveu mais de 500 músicas

A compositora Rita de Cássia, de 50 anos, morreu nesta terça-feira (3), em decorrência de uma fibrose pulmonar. Ela estava internada em um hospital particular de Fortaleza.

A compositora é bastante conhecida no mundo da música, mais especificamente na área do forró. Ela já compôs mais de 500 canções e diversas foram gravadas por bandas famosas, como Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. Um dos maiores sucessos da vida de Rita foi "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Saga de um Vaqueiro" e "Jeito de Amar".

A cantora nordestina Eliane relembrou, em uma publicação, que Rita era jovem quando começou a escrever as diversas canções.

"O ano era 1991, a mocinha tímida que foi até a minha casa na Messejana me apresentar umas composições. Ritinha passou a tarde na minha casa com o seu violão apresentando seus sucessos para mim e meu amado pai Zé Lima. Ela me apresentou 'Brilho da Lua', 'Meu Nego', 'Meu Vaqueiro, Meu Peão' e 'Sonho Real'. Escolhi 'Meu Nego' e 'Brilho da Lua'. De 91 em diante, todo álbum tinha que ter clássicos dessa estrela… que se tornaram carro-chefe dos álbuns", disse.

Ao longo de toda a carreira como compositora e cantora, Rita gravou 12 álbuns com o irmão, Redondo, e a banda Som do Norte. Atualmente, a artista estava em carreira solo.