Quem ganha mais? Veja quais são os maiores salários da NBA

A temporada 2022-2023 da NBA já começou - mas não é só o alto nível de basquete que chama a atenção na liga americana. Os altíssimos salários dos jogadores também impressionam, com vários astros recebendo mais de 40 milhões de dólares (cerca de R$ 211 milhões) no ano.

Quem encabeça essa lista é Stephen Curry. Quatro vezes campeão nos últimos oito anos, o craque do Golden State Warriors tem um vencimento de 48,07 milhões de dólares, o equivalente a mais de 251 milhões de reais.

Um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James, do Los Angeles Lakers, aparece apenas na quarta colocação da temporada, com 44,47 milhões de dólares (R$ 233 milhões). Ele fica logo atrás de Russell Westbrook, também do Lakers, com 47,06 milhões de dólares (R$ 246 milhões).

Já o segundo lugar é ocupado pelo armador John Wall. O jogador, aliás, não atuou na última temporada, por opção do Houston Rockets. Agora, receberá 47,34 milhões (R$ 248 milhões), com a soma de dois contratos. O primeiro, ainda da época do Washington Wizards, de 40 milhões de dólares, e o outro, do Los Angeles Clippers, sua nova equipe, de mais de 6 milhões de dólares.

Veja a lista com os maiores salários da NBA: