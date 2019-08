'Quem manda sou eu', diz Bolsonaro sobre mudanças na Polícia Federal

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (15) que "ficou sabendo" que quem assumirá a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro será o chefe da PF no Amazonas, Alexandre Silva Saraiva. A afirmação vem um dia depois de a Polícia Federal divulgar que o superintendente da corporação em Pernambuco, Carlos Henrique Oliveira Sousa, é quem substituiria o chefe da PF no Rio, Ricardo Saadi. A informação foi antecipada em reportagem do Estadão/Broadcast.

"O que eu fiquei sabendo... Se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu... deixar bem claro", afirmou Bolsonaro. "Eu dou liberdade para os ministros todos. Mas quem manda sou eu", reforçou.

"Está pré acertado que seria lá o de Manaus", afirmou, sem esclarecer a quem se referia.

Na quinta-feira, 15, Bolsonaro alegou "questões de produtividade" e "um sentimento" para tirar Saadi do comando da PF no Rio. Questionado nesta sexta se havia partido dele mesmo a decisão, Bolsonaro afirmou apenas que "não interessa o motivo".

"Pergunta para o ministro da Justiça, Sergio Moro. Já estava há três, quatro meses para sair o cara de lá. Quando vão nomear alguém, falam comigo. Eu tenho poder de veto ou vou ser um presidente banana agora, cada um faz o que bem entende e tudo bem? Não."

Bolsonaro também afirmou que Saadi "vai produzir melhor em outro lugar" e disse que não questionou a "falta de produtividade" do delegado. "Eu falei sobre produtividade e não falta de produtividade", disse.

Na quinta, o presidente falou sobre sua decisão ao comentar mudanças na Receita Federal. Hoje ele afirmou que se tiver que fazer mudanças no órgão, fará.