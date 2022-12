Quem pode tocar a taça? Entenda a polêmica na Copa do Mundo

A festa da Argentina na conquista do tricampeonato da Copa do Mundo gerou polêmica. Após a cerimônia de premiação, muitas pessoas seguraram a taça do torneio, incluindo familiares dos jogadores, ex-atletas e até celebridades. A questão é que há um rígido protocolo - que, teoricamente, foi desrespeitado por essas pessoas.

De acordo com a regra da Fifa, o troféu original só pode ser tocado e segurado, sem a utilização de luvas, pelos campeões da Copa do Mundo e chefes de Estado. A taça tem até uma caixa personalizada da Louis Vuitton, com a qual viaja e circula entre os Mundiais.

Assim, o próprio presidente da Fifa, Gianni Infantino, quebrou o protocolo, quando colocou as mãos no troféu para entregar a Lionel Messi. Ele tinha de estar com luvas.

A quebra das regras se estendeu ao gramado, com várias pessoas pegando na taça e beijando. Entre elas, estavam a família de Messi, o ex-jogador Agüero e o chef badalado Nusret Gökçe (conhecido como Salt Bae) - aquele do famoso bife de ouro.

O que pode ter acontecido na festa: é possível que a Fifa tenha trocado o troféu e entregue uma réplica para os jogadores da Argentina. Depois de Lionel Messi erguer a taça original da Copa do Mundo, a entidade máxima do futebol pode ter guardado a peça principal.

Em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, os jornalistas que acompanharam o voo de volta tietaram o troféu. Em 1994, no tetra, Parreira deu para a torcida tocar.

A peça original permanece em posse da Fifa, e é entregue para o campeão temporariamente. Depois, o vencedor fica com uma réplica.