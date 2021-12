Quem quer dinheiro? Silvio Santos coloca SBT à venda por R$ 1 bilhão

O SBT, fundado por Silvio Santos em 1981, pode mudar de comando em breve. Funcionários do SBT teriam se reunido com executivos de um conglomerado de mídia do Brasil para negociar a venda da emissora, segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Ravache do portal Notícias da TV. O grupo, entretanto, não teria demonstrado interesse em adquirir o canal do apresentador e empresário. O valor pedido pela venda do canal teria sido de R$ 1 bilhão.

A motivação para a procura de um novo proprietário seria a possível aposentadoria de Silvio Santos, que atualmente tem 91 anos de idade. Ainda segundo o Noticias da TV, um dos representantes que ouviu a proposta de venda alegou que “o SBT é Silvio Santos”. Desta forma, foi levantada a questão de “quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no cana”. Segundo o representante, o modelo de negócios do canal foi montado para vender os produtos do empresário.

Segundo um dos executivos e ex-presidente de uma TV, o problema do SBT é a falta de um plano de negócios claro. "O problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro”, declarou, segundo o Notícias da TV.