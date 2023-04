Quem são os jogadores investigados por manipulação na Série A

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou, nesta terça-feira (18), a operação Penalidade Máxima II, que investiga suspeita de manipulação de resultados em jogos de futebol, inclusive da Série A do Brasileirão. Atletas cooptados receberiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como levar cartão ou cometer um pênalti.

Entre os investigados, está Victor Ramos, revelado pelo Vitória e hoje na Chapecoense. Além dele, são alvos da operação, segundo o site ge: o zagueiro Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino; o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport; e o meia Gabriel Tota, ex-Juventude e atualmente no Ypiranga-RS. Há outros nomes, mas que não foram revelados pelo MP.

Segundo o MP, o grupo é suspeito de ter manipulado pelo menos cinco jogos importantes do Brasileirão do ano passado, além de outras cinco partidas de campeonatos estaduais de Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

Victor Ramos

Dentre os investigados que tiveram os nomes revelados, o zagueiro Victor Ramos é o mais conhecido do futebol baiano. O jogador é cria da base do Vitória, e acumulou quatro passagens pela Toca do Leão em sua carreira. A mais recente, em 2019. Ao todo, ele disputou 172 jogos com a camisa rubro-negra, e marcou 10 gols.

O zagueiro também já atuou por clubes como Vasco e Palmeiras, além do Standard Liège, da Bélgica, e no Monterrey, do México. Atualmente, Victor Ramos está em sua terceira passagem pela Chapecoense. Ele já havia jogado no clube de Chapecó anteriormente em 2017 e 2022. No início de 2023, defendeu a Portuguesa, de São Paulo, antes de rescindir o contrato e fechar com o Verdão do Oeste.

Em 2016, quando ainda estava no Vitória, o atleta foi pivô de uma polêmica no STJD. O Internacional, que disputava com o Leão a permanência na Série A, pediu perda de pontos do rubro-negro por escalação irregular de Victor Ramos. O Colorado alegou que o defensor havia sido inscrito fora do prazo, uma vez que ele foi contratado por empréstimo ao Monterrey, do México, mas como se fosse uma transferência nacional. Na época, ele estava cedido ao Palmeiras.

O Internacional entrou com um pedido no STJD como terceiro interessado, requerendo a reabertura de um processo iniciado pelo Bahia, ainda na final do Campeonato Baiano. O STJD, porém, decidiu manter o processo arquivado. O clube gaúcho ainda tentou recorrer ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça), mas sem sucesso.

Victor Ramos também ficou conhecido pelo relacionamento com a modelo Nicole Bahls, entre 2011 e 2012. Na época, o zagueiro aparecia com frequência em sites de fofoca, circulando com a ex-Panicat em festas na noite carioca. Ele jogava pelo Vasco naquela altura. O namoro entre os dois terminou após rumores de traição por parte do jogador.

Victor Ramos e Nicole Bahls na época do namoro

O defensor ainda é filho do ex-prefeito de Rodelas (BA), Emanuel Rodrigues Ferreira. Ele chegou a ajudar na campanha do pai à reeleição, em 2012. Em entrevista à ESPN, Victor Ramos lembrou de sua participação no processo político.

"Dei uma ajuda para o meu pai na campanha, pedi até folga para o Vitória. Nunca tinha passado por uma eleição no interior. O pessoal é bravo, na política lá o bicho pega (risos)! Graças a Deus, deu tudo certo para ele, e eu pude dar minha parcela de contribuição. Sempre faço um jogo beneficente lá para ajudar a população, tenho muito carinho pode Rodelas", disse.

Igor Cariús

Igor Cariús tem 29 anos e, atualmente, defende o Sport. Natural de Cariús, no interior do Ceará, o lateral-esquerdo começou a carreira no Iguatu e passou por clubes menos expressivos no início, até chegar ao CRB em 2019.

Na temporada passada, ele atuou pelo Cuiabá em 32 partidas, entre campeonato estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Neste ano, Igor Cariús disputou 23 jogos pelo Sport, com um gol marcado e seis assistências.

O jogador teve a carteira nacional de habilitação (CNH), celular e notebook apreendidos no mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Goiás nesta manhã de terça-feira (18), cumprido através do Ministério Público de Pernambuco.

Apesar de ser alvo da operação, o lateral compareceu normalmente ao treino na manhã desta terça-feira (18). Segundo o site ge, ele deve seguir viagem com a delegação do clube rumo a Fortaleza, onde o time enfrenta o Ceará, na quarta-feira (19), pela ida da final da Copa do Nordeste.

Igor foi apresentado pelo Sport em janeiro

Gabriel Tota

Gabriel Tota é natural de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, tem 21 anos e foi anunciado recentemente pelo Ypiranga-RS. Na temporada passada, o meia disputou 13 jogos pelo time principal do Juventude, entre Série A e Campeonato Gaúcho. Ele também atuou em partidas do Brasileirão de Aspirantes e Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Pouco aproveitado pelo clube, foi emprestado ao Ypiranga, de Erechim, na semana passada. Gabriel também tem passagens pelo Novorizontino, Rio Preto e Mirassol.

Gabriel Tota chegou recentemente ao Ypiranga-RS

Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco tem 21 anos e é nascido na Argentina. Revelado pelo Lanús, o zagueiro atua no futebol brasileiro desde o ano passado, quando chegou ao Red Bull Bragantino. Ao todo, fez 20 partidas pelo Massa Bruta, sendo apenas três na temporada atual.

O defensor é tratado como promessa do futebol argentino, tendo disputado o Sul-Americano e Mundial sub-17 pela seleção Albiceleste em 2019. Na carreira, há também passagem pelo Platense-ARG, por empréstimo, em 2020.

Segundo o site G1, equipes do Batalhão de Choque da PM e do Gaeco estiveram no condomínio do jogador, em Bragança Paulista, por volta das 6h desta terça-feira (18) e fizeram uma revista na casa e também no carro do atleta.

Kevin em treino do Red Bull Bragantino

