Quem subiu para a Série B de 2023? Veja os quatro classificados

Depois de ABC e Vitória no sábado, neste domingo (25) foi a vez de outros dois times confirmarem o acesso à Série B de 2023. Pelo Grupo C, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto conseguiram subir de divisão. Os times paulistas levaram a melhor sobre Aparecidense e Volta Redonda.

O Mirassol, por sinal, vai disputar a final com o ABC. A equipe venceu o Aparecidense por 2x0 e garantiu a liderança do grupo, com 12 pontos conquistados: três vitórias e três empates. O adversário, por sua vez, terminou em terceiro, com sete pontos.

Já o Botafogo-SP não tomou conhecimento do Volta Redonda e, mesmo fora de casa, derrotou o adversário por 2x1. A equipe ficou em segundo da chave, com 10 pontos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai confirmar os horários, mas a tendência é que Mirassol e ABC disputem o título da Série C nos próximos dois sábados. Por ter feito a melhor campanha durante a competição, o time paulista decidirá em casa.

