Quem vai ganhar o BBB 23? Enquete revela favoritismo de Amanda Meirelles

O BBB 23 tem três "desérticas" como finalistas, mas uma delas larga na frente na preferência do público que participa das principais enquetes. Amanda Meirelles deve ser consagrada campeã da edição na terça (25). Última Pipoca da casa, a médica enfrenta Aline Wirley e Bruna Griphao na votação decisiva do reality show da Globo.

Na pesquisa do Notícias da TV, que conta mais de 45 mil participações até a última atualização deste texto, a loira acumula 49,28% dos votos. A ex-Rouge aparece na sequência, com 36,25%. Enquanto a atriz de Nos Tempos do Imperador (2021) fica na lanterna, com 14,47%.

O resultado é parecido na enquete do UOL, que tem mais de 13 mil votos. Amanda é a preferida do público, com 38,40% das escolhas para vencer o programa. Aline tem 32,90%, e Bruna surge na última posição com 28,70%.

As três amigas chegaram ao Top 3 da atração depois da eliminação de Larissa Santos na noite de domingo (23). Após voltar ao confinamento por meio da repescagem, a catarinense deixou a disputa com 49,98%. Ela enfrentou Aline Wirley e Bruna Griphao (41,95%) na última berlinda da temporada. A votação oficial do BBB 23 acontece no Gshow, e o resultado oficial será conhecido apenas na noite de terça, dia da final.