Quem vai levar o Acarajé de Bronze? Conheça os indicados ao Prêmio Baianos do Ano 2022

O inverno ainda insiste em contestar o resultado da estação, mas o verão está prestes a subir a rampa. 2022 já vai terminar, o calorão vai começar, e será aberta a temporada de bronze, de acarajé, e também do Acarajé de Bronze, a estatueta que passa a representar o Prêmio Baianos do Ano, o qual chega agora à sua terceira edição.

A premiação promovida pelo CORREIO traz, mais uma vez, as personalidades, instituições ou coletivos que se destacaram durante o ano, como forma de reconhecer e homenagear alguns dos maiores talentos da Bahia.

São ao todo seis categorias, definidas com base nos conteúdos mais comuns da Coluna Baianidades. Assim, o público poderá votar nos destaques de 2022 em Arte & Cultura, Humor & Internet, Música, Literatura, Ciência e Esporte.

A dinâmica da premiação – tirando a novidade da estatueta, que será entregue aos novos vencedores – segue a mesma: seis especialistas convidados indicam três destaques em cada categoria. A partir dessas listas tríplices, os leitores escolhem, num site especial, quem são os Baianos do Ano. A votação começa na segunda-feira (19).

O prêmio foi idealizado pelos jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea, que assinam, desde 2019, a Coluna Baianidades, tratando de temas diversos relacionados à Bahia, passando principalmente por comportamento, arte, cultura e história.

Curadoria

A lista de especialistas convidados é a mesma do ano passado. Quem seleciona os três nomes de Arte & Cultura é o apresentador do programa Multicultura, da Educadora FM, Renato Cordeiro, que acompanha e conhece como poucos a cena artística e cultural da Bahia. Em Música, a missão fica por conta da jornalista e pesquisadora musical Julli Rodrigues, enquanto em Literatura os nomes foram apontados pela jornalista, professora e cronista do CORREIO Kátia Borges.

Em Ciência, a escolha é de Jorge Gauthier, especialista em Jornalismo Científico e Tecnológico pela Ufba e apresentador do programa Saúde & Bem-Estar no @correio24horas. Já para Humor e Internet, quem traz as opções é Nereida Albernaz, jornalista especialista em celebridades e dona do perfil @eubabadeira. Fecha o time, com os eleitos de Esporte, o jornalista e editor de Esportes do CORREIO Herbem Gramacho.

Linha

Assim como nos anos anteriores, Renato Cordeiro decidiu usar uma espécie de linha temática para compor sua lista tríplice. “A primeira edição aconteceu em plena fase mais dura da pandemia, contexto que marcou o critério da curadoria de Arte & Cultura na ocasião. Na edição seguinte, a opção foi pelas personalidades que tiveram na cultura uma trincheira de onde defenderam perspectivas civilizatórias. Agora, em 2022, é difícil imaginar algo mais relevante para o campo da arte e cultura do que o fim do governo Bolsonaro”, comenta ele, ao citar o descaso do atual governo com o segmento.

Kátia Borges também seguiu um encaminhamento na escolha dos candidatos de Literatura, optando por nomes que merecem homenagens pelo conjunto da obra. “Dois poetas baianos dominaram os debates, pela relevância inquestionável de suas trajetórias: Florisvaldo Mattos e Ruy Espinheira Filho. O primeiro mereceu homenagens por seus 90 anos de vida, com eventos na Academia de Letras da Bahia. O segundo foi lembrado e homenageado por seus 80 anos. Gostaríamos de ressaltar, ainda, o percurso admirável de Antônio Brasileiro, poeta e artista plástico muito respeitado nos dois mercados artísticos”, conclui.

Confira abaixo os indicados nas seis categorias do Baianos do Ano 2022:





ARTE E CULTURA

Jurado: Renato Cordeiro

Juliano Maderada e Tiago Doidão - Maderada nasceu em Goiás e vive na Bahia desde criança, enquanto Tiago Doidão é de Vitória da Conquista. A dupla assinou “Tá Na Hora do Jair Já Ir Embora”, tema que caiu no gosto popular e em outubro ficou em primeiro lugar no Spotify. Foi cantada por personalidades que vão de Simone Tebet a Daniela Mercury.

Margareth Menezes - No ano em que assoprou 60 velinhas, a cantora e compositora lançou por meio do projeto Fábrica Cultural o Acelera Iaô, programa para fomentar o trabalho de empreendimentos negros. Foi embaixadora do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” e, neste final de ano, aceitou o convite para ser Ministra da Cultura do novo Governo Lula.

Walter Barreto Júnior - Doutor e Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano, é autor do livro “Bolsonaro e seus seguidores: o horror em 3.560 frases”, compilação de declarações do atual presidente. O volume saiu neste ano e expande o projeto lançado em 2021, também pela Geração Editorial.

***

MÚSICA

Jurada: Julli Rodrigues

Rachel Reis - A cantora e compositora nascida em Feira de Santana teve muito a comemorar em 2022. Após explodir com o hit "Maresia", Rachel foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria Artista Revelação e levou seu "balanço bom" aos palcos de grandes festivais locais, como o Sangue Novo, e nacionais, a exemplo do Coala e do Meca Inhotim. De quebra, ainda lançou seu álbum de estreia, "Meu Esquema", que traz a participação especial da cantora e compositora Céu e apresenta uma sonoridade original, mesclando a MPB ao pagodão, ao arrocha e ao samba de roda.

Bagum, Livia Nery & Vandal - A união improvável de uma banda de jazz fusion instrumental com um rapper e uma cantora de MPB e pop deu frutos excelentes e contribuiu para trazer um sopro de ar fresco à música soteropolitana, com intensidade e personalidade. O encontro, que veio após singles da Bagum com cada um dos dois artistas ("Era Você", com Livia Nery, e "BIKINIH IH CEROLH", com Vandal), lotou a Sala do Coro do Teatro Castro Alves em maio e ganhou os palcos de Feira de Santana e São Paulo. Vandal e Livia Nery também acompanharam a banda individualmente em shows nos festivais Zona Mundi e Radioca.

Thiago Aquino - É quase certo que em algum momento de 2022 você tenha escutado o apelo do eu-lírico sofredor de "Me Bloqueia, Vida". A canção está entre os vários hits do feirense Thiago Aquino, que despontou como revelação do arrocha em 2020 e consolidou seu sucesso neste ano. As mais de 300 milhões de reproduções nas plataformas de streaming se somam ao fato de que Thiago atraiu multidões em pelo menos dois momentos: em julho, quando mais de 100 mil pessoas estiveram em seu show no Parque de Exposições; e em novembro, quando o artista lotou o Farol da Barra na gravação de seu primeiro DVD.

***

LITERATURA

Jurada: Kátia Borges

Florisvaldo Mattos - Natural de Uruçuca, é poeta, professor universitário aposentado e jornalista. Membro da Academia de Letras da Bahia, tem onze livros publicados em vários gêneros. Integrante da Geração Mapa, que revelou Glauber Rocha, Fernando da Rocha Perez e João Ubaldo Ribeiro, entre outros, esteve à frente da Macunaíma, ao lado da poeta Myriam Fraga, lendária editora criada por este grupo. Sua importância na literatura da Bahia é central, bem como no jornalismo praticado no Estado, desde os anos 50. Prepara agora novo livro, que deve ser lançado em 2023.

Ruy Espinheira Filho - Jornalista e professor universitário, é considerado o poeta baiano mais reconhecido nacionalmente na contemporaneidade, representando a força da poesia produzida na Bahia. Sua produção literária é extensa, com títulos em diversos gêneros literários. Nos anos 70, ao lado de Antônio Brasileiro, foi responsável pela renovação do modernismo baiano, com a publicação das revistas Serial e Hera. Em atividade constante, Espinheira publica em breve seu novo livro.

Antônio Brasileiro - Poeta e artista plástico, chega aos 78 anos em plena atividade. No ano passado, a editora Mondrongo publicou sua obra completa em dois volumes. Personalidade fundamental de nossa literatura, Brasileiro foi um grande agitador cultural nos anos 70 e ponta de lança da chamada Geração Hera, que se reunia em torno da revista literária de mesmo nome, que teve todos os seus números reunidos em uma coletânea lançada em 2010.

***

CIÊNCIA

Jurado: Jorge Gauthier

Leka Hattori - Administradora, especialista em metaverso, local lead NASA Space e astronauta análoga (pessoa que passou por uma missão em uma estação espacial análoga), Leka é palestrante internacional e, este ano, passou a integrar, dentre outras coisas, a Bold Community (Comunidade de Ousados), projeto da Câmara Econômica Federal Austríaca.

Joanna Guerra - Comunicadora e educadora, aborda seu processo de autoconhecimento a partir das experiências com saúde mental, bem-estar e lifestyle. Em seu perfil no Instagram, mostra as multifacetas de suas identidades enquanto mulher, negra, feminista, apaixonada por livros, e divulga conteúdos de ciência, ativismo e entretenimento.

Senai Cimatec - Com atuação principalmente em setores da indústria, com destacados projetos em automação, robótica e otimização de processos industriais, a instituição vem se notabilizando como um importante desenvolvedor de tecnologias que vão de robôs submarinos a carne artificial até a pesquisa e criação de energia através do sisal e uma nova vacina contra a covid-19.

***

HUMOR E INTERNET

Jurada: Nereida Albernaz

Cristian Bell - Indicado pelo segundo ano seguido, o jovem influencer é destaque na mídia há tempos. Começou a carreira ainda no Facebook e hoje é um dos influenciadores mais conhecidos do país. Em 2022, ganhou projeção internacional através dos vídeos que fez durante sua passagem na Copa do Mundo do Catar. As imagens de um desafio com membros de um grupo de dança tradicional árabe, por exemplo, viralizaram e rodaram o mundo.

Sheila Matos (Sheuba) - Influenciadora digital há anos, em 2022 a moça viu uma virada na carreira. Com conteúdo de humor e moda, a jovem fez aparições e parcerias importantes e recentemente atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram. Nos stories, compartilha seu dia a dia, tem bordões engraçados e discurso empoderado. Em 2022, participou de programas de TV e se tornou referência entre muitos jovens.

João Pimenta - Natural de Pojuca, o humorista começou a despontar na carreira com vídeo-montagens bem humoradas, ligadas à cultura nerd, o que o tornou sempre muito popular com o público mais jovem e antenado. Nos últimos tempos, tem apostado alto na comédia stand-up, que também faz com maestria, colocando o dedo na ferida especialmente em temas sociais e raciais. O talento já é reconhecido nacionalmente - integra atualmente o elenco do grupo Porta dos Fundos, principal canal de humor do país.

***

ESPORTE

Jurado: Herbem Gramacho

Ana Marcela Cunha - A nadadora de 30 anos chegou a um nível na carreira que já é hors-concours. Um ano depois da medalha de ouro olímpica, Ana Marcela ganhou dois ouros no Mundial de Budapeste, em junho, nas provas de 5km e 25km. E ainda finalizou o ano com o título do Circuito Mundial em novembro. Trata-se de uma das maiores atletas brasileiras da história, entre todas as modalidades.

Isaquias Queiroz - Este é outro baiano que foi campeão olímpico em 2021 e mundial em 2022. O super atleta de Ubaitaba conquistou ouro na prova do C1 500m, além de prata no C1 1.000m, na disputa no Canadá, em agosto. Tem como meta se tornar o maior medalhista olímpico brasileiro após Paris-2024 e caminha para isso.

Guilherme Caribé - Vale muito a pena ficar de olho neste nadador de 19 anos. Mais uma revelação do treinador Rafael Spinola, no Cepe, e desde agosto morando nos Estados Unidos, Caribé já é uma realidade. No último fim de semana, venceu o Campeonato Brasileiro Júnior nadando os 50m livre em 21s87 e os 100m livre em 47s82. Para se ter ideia, fazia quatro anos que o único brasileiro a nadar abaixo dos 22s era Bruno Fratus, medalhista olímpico. E o tempo dos 100m renderia a Caribé o quinto lugar na final olímpica de Tóquio, no ano passado.

Já escolheu seus favoritos? A votação será aberta nessa segunda-feira (18). Fique ligado!