Quem vai ser eliminado do BBB 22? Enquete mostra quem deve sair no paredão; vote

Está formado o primeiro paredão do Big Brother Brasil 22: Naiara Azevedo, Luciano Estevan e Natália Deodato lutam para não serem o primeiro eliminado do reality - ou nem bem assim. Isso porque a cantora sertaneja pediu para ser eliminada para não atrapalhar o sono dos dois pipocas.

O paredão se formou assim: o anjo foi autoimune, então, Rodrigo se livrou da indicação dos brothers. O líder Douglas indicou a cantora Naiara Azevedo para a berlinda.

No contragolpe, Naiara puxou Luciano para o paredão.

Já no confessionário, os brothers tiveram que indicar duas pessoas para o paredão. No entanto, houve um empate entre Jade Picon, Natália e Pedro Scooby, com 7 votos cada um. Coube ao líder Douglas decidir e ele acabou salvando Scooby.

Na prova bate e volta, disputaram Jade, Luciano e Natália. A influencer se saiu melhor e conseguiu escapar do paredão.

Confira como votaram os participantes no confessionário:

Rodrigo votou em Pedro Scooby e Paulo André;

Bárbara votou em Natália e Jessilane;

Laís votou em Pedro Scooby e Paulo André;

Arthur Aguiar votou em Natália e Brunna Gonçalves;

Brunna Gonçalves votou em Lucas e Natália;

Eliezer votou em Pedro Scooby e Natália;

Eslovênia votou em Jessilane e Natália;

Jade Picon votou em Lucas e Vinicius;

Jessilane votou em Pedro Scooby e Paulo André;

Linn votou em Lucas e Jade;

Lucas votou em Brunna Gonçalves e Pedro Scooby;

Luciano votou em Jade Picon e Natália;

Maria votou em Jade Picon e Natália;

Naiara votou em Lucas e Jade Picon;

Natália votou em Jade Picon e Pedro Scooby;

Paulo André votou em Jessilane e Brunna Gonçalves;

Pedro Scooby votou em Jessilane e Eliezer;

Tiago Abravanel votou em Lucas e Jade Picon;

Vinicius votou em Jade Picon e Pedro Scooby

