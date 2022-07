"Quem vive da agricultura familiar terá meu apoio”, diz ACM Neto em Lapão

O pré-candidato ao Governo do Estado ACM Neto (União Brasil) falou neste sábado (30) sobre seu compromisso em dar apoio às pessoas que vivem da agricultura familiar na Bahia. O ex-prefeito de Salvador esteve em Lapão, no Norte da Bahia, onde segue com agenda na região de Irecê desde a última quinta-feira (28), ao lado do pré-candidato ao Senado Cacá Leão (PP).

"Nós vamos mudar inteiramente a Secretaria da Agricultura. Nos últimos anos, a secretaria foi aparelhada, eles (os governos do PT) fizeram loteamento político, fizeram barganha política com a secretaria, enfraqueceram os órgãos técnicos da secretaria, você pode ver a Adab perdeu a sua força, extinguiram a EBDA. Hoje, o pequeno e o médio produtor não têm apoio técnico, não têm acesso a máquinas e implementos, dificilmente conseguem uma linha de crédito”, disse.

O ex-prefeito de Salvador salientou que, se eleito, pretende mudar a lógica da "promessa e propaganda, mas sem trabalho". "O homem do campo, o pequeno agricultor, as pessoas que vivem na agricultura familiar do estado vão ter o meu apoio, a minha atenção, o meu cuidado, investimento por parte do Governo do Estado”, destacou.

Neto pontuou ainda que já identificou alguns desafios que enfrentará e terá de resolver nos pequenos municípios onde as pessoas, que vivem da agricultura, passam por dificuldade para pagar até mesmo a conta de energia.

"Eu outro dia estava na zona rural de Irecê conversando com pequenos produtores, que me diziam: poxa, Neto, a gente não tem grana pra poder pagar energia para bombear a água do poço e consequentemente irrigar a produção. Então são muitos desafios que a gente vai enfrentar e resolver. Não é com conversa, não é com discurso, não é com promessa, muito menos com propaganda. É com trabalho. E esse é o meu compromisso com a região", afirmou.

Muitos municípios do interior da Bahia dependem da agricultura e algumas cidades não possuem qualquer atividade econômica. "A agricultura é a forma de dar oportunidade de trabalho, emprego e renda a milhões de famílias no interior da Bahia. Então, eu não tenho dúvida que o governo pode fazer muito mais do que faz hoje. Esse é o nosso compromisso com a agricultura, sobretudo com o pequeno agricultor do estado da Bahia", frisou o pré-candidato.

Ainda em visita ao município, Neto falou dos planos que tem para aproximar a cidade do Governo do Estado. "Eu vou trazer o governo aqui para dentro de Lapão. Nós vamos olhar a força econômica, o potencial econômico da região para apoiar o pequeno produtor, para ajudar aquelas pessoas que vivem da agricultura familiar, levando água, levando assistência técnica, levando acesso ao crédito, levando acesso a máquinas e implementos, ajudando a pagar a conta da energia”, salientou.

O ex-prefeito de Salvador afirmou que hoje uma visão completa dos problemas da Bahia desde que reforçou sua agenda de visitas no estado. "O drama vivido na espera por atendimento médico, por um internamento hospitalar na chamada fila da regulação, na tristeza dos nossos jovens, porque infelizmente a educação pública da Bahia está hoje em último lugar com a pior nota do IDEB de todo o Brasil, com o problema da segurança pública, da violência, que não está mais apenas nas grandes cidades, agora chega também ao interior da Bahia”, listou.

O pré-candidato do União Brasil disse estar preparado para enfrentar estes problemas. “Estou preparado para devolver a esperança ao povo baiano e para, em outubro, promover a grande mudança que a Bahia e os baianos desejam para o futuro. É por isso que eu quero ser governador do Estado da Bahia”, afirmou.



João Dourado

Em agenda no interior da Bahia, Neto esteve na sexta-feira (29) em João Dourado, onde foi recebido pelo prefeito Di Cardoso (PL) e criticou o tratamento dado pelo governo do estado.

Foto: Divulgação

"É do próximo governador que João Dourado e região terão que cobrar um olhar atento para a força econômica, para o potencial da agricultura e cobrar investimentos para o homem do campo. Esses investimentos não vão chegar por meio de promessas, de discursos e nem com propaganda. Esses investimentos vão chegar por meio do trabalho comprometido", discursou ACM Neto.

No encontro político, o prefeito Di Cardoso e a vice-prefeita Kel do Riacho pediram a criação de estradas para a região norte de João Dourado. "É onde se concentra a maior parte da nossa produção agrícola. Hoje, somos a principal cidade economicamente de produção irrigada na região, mas somos uma das menores em malha asfáltica", disse.

Neto se comprometeu a resolver o problema: "O prefeito tem o direito de cobrar uma atenção especial ao norte do município. Vocês falaram da situação das estradas. Concordo que João Dourado, que já é uma das grandes cidades produtoras da Bahia, pode expandir ainda mais a sua produção se tiver uma infraestrutura digna. E não é de outra pessoa que vocês terão que cobrar senão do governador", afirmou o pré-candidato.