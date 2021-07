Quer desacelerar sua vida? Ouça os conselhos do escocês Carl Honoré

O jornalista escocês Carl Honoré é uma das principais vozes em defesa do movimento Slow, que prega a desaceleração da vida e tem ganhado muitos adeptos. Autor do best-seller Devagar: Como um Movimento Mundial está Desafiando o Culto da Velocidade, Honoré explica que desacelerar tem a ver com qualidade, não com quantidade. “Trata-se de fazer as coisas não o mais rápido possível, mas o melhor possível e, às vezes, a velocidade certa é geralmente menor do que a velocidade que temos hoje”, afirma.

Entre as dicas que ele dá para viver de forma mais desacelerada – e, portanto, mais plenamente -, estão: respire, relaxe, administre seu ritmo, reduza a sua agenda e desligue os eletrônicos. Honoré vai conversar sobre esse estilo de vida mais "devagar" com o psicólogo baiano Alessandro Marimpietri, nesta quinta-feira (8), meio-dia, no Canal da Solisluna no YouTube e antecipou para o CORREIO parte do que vai falar na live.

O que significa desacelerar a vida?

Músicos falam sobre o "tempo giusto", o tempo correto para cada peça da música e é disso que o "Slow" trata: encontrar a velocidade certa para cada momento. Às vezes, rápido; às vezes, devagar. Ser "slow" é uma questão mental. Significa qualidade antes de quantidade, estar presente, fazer cada coisa de uma vez. Diz respeito a conexão, profundidade e significado.

Hoje, "slow" é fazer aquilo que você pode, porém não o mais rápido possível: trata-se de fazer o melhor possível.

A internet e a tecnologia, como o uso excessivo de celular, dificultam o processo de desacelerar a vida? Por que?

Não sou adepto do ludismo [movimento avesso ao avanço tecnológico]. Amo tecnologia. O problema é quando se torna um vício. Nós nunca "desligamos" e isso torna impossível diminuir a velocidade. Porque nos tornamos superestimulados; superdistraídos e superestressados. O segredo é manter uma relação mais saudável com a tecnologia. Precisamos aprender a usar mais o botão "off". Desative as notificações para que possa decidir quando quer ser interrompido e levado de volta ao ciberespaço, em vez de deixar que os outros decidam por você. Você pode checar mensagens em momentos pré-determinados, em vez de fazer isso constantemente. Pode combinar com as pessoas conhecidas de todos desligarem ao mesmo tempo. Em outras palavras, use tecnologia quando a velocidade for lhe dar mais vida. E desligue quando precisa de foco e concentração. Viva o presente inteiramente. Minhas duas palavras favoritas hoje são: "modo avião".

Com a pandemia e o isolamento, as pessoas foram 'obrigadas' a desacelerar sua vida? Essa é uma tendência que pode continuar após o fim da pandemia?

Sim, a pandemia forçou as pessoas a se submeter a um enorme workshop de "vida lenta". Causou problemas a todos nós, mas muita gente experimentou os benefício de desacelerar. E essas pessoas querem manter isso, mesmo depois que a pandemia acabar.

Um dos princípios básicos da filosofia Slow é retomar controle de seu tempo e de seu ritmo.

Por causa da covid, as pessoas retomaram essa autonomia. Elas trabalham em casa, onde ninguém pode vê-las. Então, elas podem determinar quando devem ir mais rápido ou mais devagar; ou quando trabalhar mais intensamente ou descansar. Isso vai fazê-las mais feliz e mais saudável, além de mais produtivas, precisas e criativas. As empresas mais antenadas vão carregar uma lição depois da covid: dar à sua equipe mais controle de quando onde e como trabalhar.

A ansiedade dificulta a desaceleração?

Nos tornamos ansiosos quando vivemos muito rápido e não temos tempo para descansar, conectar com outras pessoas ou ficarmos sozinhos. Mas é como um círculo vicioso. Quando estamos ansiosos, nós aumentamos a velocidade para escapar dos problemas criados pela ansiedade. Como resultado disso, os problemas pioram. E aí, aumentamos ainda mais a velocidade. E isso continua e continua até que entramos numa crise ou num esgotamento.

Que tipo de benefícios a desaceleração pode trazer?

Quando desaceleramos, começamos a viver cada momento plenamente. Isso significa ter mais prazer em tudo que fazemos. Nos tornamos mais produtivos, criativos e eficientes. Comemos melhor, recarregamos nossa energia e nos revigoramos. Desacelerar também nos traz uma paz interior e nos dá tempo e espaço para refletirmos profundamente. Um mundo mais devagar será mais solidário. Eu sou um bom exemplo de como desacelerar pode se refletir em sua vida. Todos os meus dias eram uma corrida contra o relógio. Eu estava sempre cansado e infeliz. Agora, não me sinto mais "corrido". Faço menos coisas, mas faço melhor e as aproveito mais. Estou mais saudável e tenho mais energia. No trabalho, estou mais criativo e produtivo. Também tenho tempo para pequenas coisas que trazem significado e prazer à minha vida: ler para meus filhos, tomar vinho com minha esposa, bater papo com um amigo, parar para admirar o pôr do sol. Me sinto mais vivo agora.

A pressão pelo sucesso profissional e financeiro exige mais tempo de dedicação ao trabalho e, por consequência, uma vida mais acelerada. Como lidar com isso?

Precisamos mudar essa cultura! Há um limite de produtividade que você pode extrair das pessoas antes que essas pessoas e as empresas para as quais trabalham comecem a sofrer. Mas a cultura está começando a mudar. Empresas que têm visão de futuro estão tentando ajudar sua equipe a desacelerar. Algumas têm espaço para ioga, massagem ou até para um cochilo. A famosa revista The Economist recentemente argumentou que "controlar o relógio dos negócios é escolher quando ser rápido e quando ser devagar".



Atividades como meditação, ioga e técnicas de respiração, além de prática de esporte, ajudam a desacelerar?

Sim, ajudam muito. Essas práticas "limpam" o corpo e a mente e nos faz adotar uma marcha mais lenta. Elas dão uma calma interna e uma lentidão interna. Além disso, mesmo em momentos de velocidade e estresse, você vai conseguir manter foco e controle.

DICAS

Primeiras medidas para desacelerar



1) Faça menos

2) Compre menos

3) Consuma menos

4) Dirija menos

5) Desconecte-se

6) Ande mais

7) Ouça mais

8) Pare de fazer diversas coisas ao mesmo tempo.

9) Incorpore momentos desacelerados e rituais ao seu planejamento diário.

10) Abrace a tartaruga que há em você





