Quer passar férias fora do Brasil? Confira essas dicas!

Não seria incrível poder visitar destinos internacionais deslumbrantes todos os anos? A boa notícia é que com um planejamento estratégico e algumas dicas de viagem, é possível explorar uma variedade de lugares que estão na sua lista de desejos. Continue lendo para descobrir essas dicas e impulsionar seu objetivo de conhecer paisagens indescritíveis.

Dicas de destinos internacionais incríveis

Existem muitos lugares inspiradores pelo mundo que devem estar em nossas listas de viagens. Para facilitar a elaboração da sua lista, selecionamos 3 destinos imperdíveis.

⦁ África do Sul: Com voos diretos do Brasil, esse país encanta seus visitantes com sua cultura vibrante. Joanesburgo é uma cidade que se destaca, com suas regiões coloridas, sítios arqueológicos e safáris. Não deixe de visitar também Simon's Town e Durban.

⦁ Itália: É um clássico que não pode ser ignorado. Existem muitas atrações obrigatórias, como a Gruta Azul em Capri, degustar vinhos na Toscana, passear de gôndola em Veneza, visitar o Coliseu, tirar uma foto segurando a Torre de Pisa, e muitas outras.

⦁ França: Outro clássico das viagens! Há diversos lugares que parecem familiares de tanto que já foram vistos em filmes, como o Arco do Triunfo, o Palácio de Versalhes, o Rio Sena, as praias de Nice e, claro, a Torre Eiffel.

Dicas de destinos internacionais mais econômicos

Separamos alguns destinos incríveis e ao mesmo tempo baratos. São eles:

⦁ Argentina: Com passagens baratas saindo do Brasil, a Argentina é um ótimo destino para visitar vinícolas, desertos com paisagens de tirar o fôlego, além de comer um delicioso Dulce de leche.

⦁ Chile: Além de possuir uma capital cheia de pontos turísticos, possui outras cidades próximas que oferecem praia, como Valparíso, e desertos lindíssimos, como por exemplo o Atacama. E tudo isso, regado com excelentes vinhos e vinícolas.

⦁ Turquia: Possui paisagens excepcionais e passeios que não podem faltar na sua lista, como voar de balão na Capadócia, visitar a praia na Antália e conhecer o Grande Bazar em Istambul.

⦁ Polônia: Na verdade, poderíamos adicionar outros países do leste europeu nesse tópico, como Hungria, República Tcheca e Eslováquia, os quais representam os destinos mais acessíveis da Europa, mas não menos lindos, clássicos e cheios de história.

Dica extra: Normalmente, os países mais em conta para os brasileiros visitarem são os que possuem moedas desvalorizadas em relação ao real.

Dicas para encontrar promoções de passagens e hospedagens

Para conseguir visitar todos os destinos da sua lista, é essencial ser organizado e planejar bem, mas também encontrar promoções imperdíveis.

Por isso, selecionamos as melhores maneiras de encontrar promoções para você viajar gastando pouco.

⦁ Procure no próprio site das companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair.

⦁ Compare preços de voos usando o Google Flights, um buscador de passagens aéreas do Google.

⦁ Fique atento às promoções de sites especializados em passagens e hospedagem, como Destinos Imperdíveis e Skyscanner.

⦁ Compre com antecedência, pois os preços geralmente são mais baixos em épocas promocionais, como Black Friday ou Natal.

⦁ Use cartões de crédito que acumulem milhas, para que você possa trocá-las por passagens aéreas ou outros benefícios disponíveis quando precisar.

Dicas para organizar sua viagem

Viajar é sempre um momento aguardado e esperado, e para evitar imprevistos, selecionamos algumas dicas para ajudá-lo durante o planejamento da sua viagem.

⦁ Verifique a documentação necessária para o país que você vai visitar, como passaporte, documento de identificação, visto, comprovante de vacinação, seguro viagem, entre outros.

⦁ Esteja atento aos itens que não podem ser levados na bagagem, como objetos perfurantes, líquidos com mais de 100 ml, entre outros.

⦁ Pesquise sobre a moeda local do país que você vai visitar e a melhor forma de fazer o câmbio.

⦁ Organize o itinerário com antecedência para comprar passagens, transporte e outros itens necessários de forma mais econômica.

No mais, aproveite a viagem ao máximo, pois nunca se sabe quando você terá a chance de visitar esse país novamente.

Conclusão

Viajar é uma experiência incrível que certamente deixará memórias inesquecíveis para os viajantes.

Para aproveitar ao máximo, é importante se organizar financeiramente e seguir as dicas que apresentamos neste conteúdo.

Além disso, lembre-se de que existem parcerias de crédito disponíveis para ajudar a impulsionar seus projetos de viagem.

A CashMe possui soluções de crédito barato que podem te ajudar nas mais diversas situações pessoais e profissionais. O empréstimo com garantia de imóvel é uma modalidade que, por conta da garantia, oferece juros baixíssimos e longos prazos de pagamento.