Quer saber tudo sobre o Carnaval? Se cadastre de graça no WhatsApp do CORREIO

Novidades sobre artistas, serviços e informações exclusivas sobre o Carnaval tudo isso de graça e chegando no seu WhatsApp. Gostou? É isso que está rolando no grupo CORREIO Folia, canal do WhatsApp criado pelo jornal CORREIO.

Quem está contando tudo por lá é o colunista Osmar Marrom Martins, jornalista expert na folia baiana. "O WhatsApp se tornou uma das mais importantes ferramentas para divulgar e noticiar fatos, tanto do interesse público, quanto do interesse privado. No meu caso, como jornalista, é um canal indispensável", comenta.

"Vou procurar aproveitar ao máximo para deixar meus leitores mega informados", acrescenta Marrom, que atua junto com uma equipe de jornalistas do CORREIO no gerenciamento do grupo.

Para participar, basta ter o aplicativo de mensagens instalado no celular e preencher o formulário abaixo. Gostou? Então, aproveite e se cadastre! É rápido e de graça!