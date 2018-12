Quer superar o crush? Confira os conselhos de Bruna Marquezine

Sofrer e deixar o/a crush abalar sua autoestima? Que nada! Pelo menos, é assim na vida de Bruna Marquezine.

A atriz bateu um longo papo com seus seguidores no Twitter e falou sobre relacionamentos, decepções, amor próprio e saúde mental.

Não faltaram dicas de como lidar com essas situações. Uma boa ideia, de acordo com Bruna, é desativar o 'visto por último' e o registro de mensagem entregue do WhatsApp (os famosos tracinhos azuis).

