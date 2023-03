Quer ter uma horta em casa? Veja como receber mudas de graça em Salvador

Está aberta mais uma edição do projeto ‘Horta em Casa’, em Salvador. Mudas de plantas serão ofertadas a quem tiver interesse de fazer o cultivo em casa. A iniciativa é da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal (Secis).

As inscrições acontecem neste sábado (18) e domingo (19), através do site www.sustentabilidade.salvador.ba.gov.br. Basta preencher o formulário disponível no site e anexar as cópias do documento de identidade (frente e verso) e do comprovante de residência. Ao todo, 100 pessoas serão selecionadas para receber as mudas de forma gratuita, além de receberem uma capacitação para a montagem da horta. O treinamento ocorrerá tanto de forma presencial quanto online, quando serão abordadas as técnicas básicas de como implantar e cultivar uma horta no lar.

O projeto é válido apenas para residentes de Salvador, com idade mínima de 18 anos. A lista completa com os selecionados será publicada no Diário Oficial do Município e também estará disponível no site da Secis. Os selecionados serão contemplados com um kit horta, para iniciar o plantio em casa.

“Cada vez mais fica evidente a importância dessa ação para as pessoas, no sentido de se reconectarem ao trabalho com à terra e com o plantio de seus próprios alimentos. É um incentivo à adoção de hábitos de vida mais saudáveis e sustentáveis”, destacou a titular da Secis, Marcelle Moraes.