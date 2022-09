Quer trabalhar na 1ª Starbucks de Salvador? Veja como mandar seu currículo

A partir do primeiro trimestre de 2023, Salvador terá sua 1ª loja Starbucks. A SouthRock – operadora licenciada da Starbucks no Brasil – confirmou com exclusividade ao CORREIO nesta quinta-feira (14) que fará a expansão da marca para o estado da Bahia, com a primeira loja localizada no Shopping da Bahia, em Salvador.

A loja tem inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2023. Com a nova unidade de Salvador, a Starbucks chegará em oito estados do Brasil. Serão gerados, segundo a Starbucks no Brasil, 30 empregos diretos.

Quem quiser trabalhar na loja pode mandar currículo para o email rh@starbucks.com.br com

Na nova loja estão previstos, além do espaço confortável que é tradicional da marca, cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais preparadas pelos baristas. As opções do menu vão desde o Starbucks Brasil Blend – um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia – até outras opções de relevância local, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino e uma receita exclusiva do tradicional Pão de Queijo, um dos itens mais vendidos, oferecidos apenas pela Starbucks no Brasil.



“É com grande prazer que anunciamos a chegada da Starbucks na região nordeste do Brasil. Estamos muito felizes e ansiosos em iniciar essa jornada por Salvador na Bahia, compartilhando nossa paixão pelo café com a população local. Levar a Experiência Starbucks para os clientes da Bahia, região produtora de café tão importante, ao mesmo tempo, criar oportunidades de trabalho na cidade de Salvador é motivo de grande orgulho para nós”, disse Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil.



E pode vir mais por aí! A SouthRock e a Starbucks estão avaliando ativamente outros locais potenciais para mais lojas na cidade.