Quer uma carona? Veja os carrões na garagem de Leticia Bufoni

Leticia Bufoni não esconde sua paixão por carros esportivos. A skatista já mostrou, em vários momentos nas redes sociais, os 'brinquedinhos' que possui na garagem, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, onde vive a maior parte do tempo. E é um veículo mais luxuoso - e valioso - que o outro.

A nova diversão da atleta é uma McLaren 720S, que, por aqui, custa quase R$ 3,7 milhões se for zero quilômetro. O modelo de Leticia foi configurado na cor Volcano Yellow. De acordo com informações da companhia inglesa, o carrão acelera de zero a 100 km/h em menos de 3 segundos, e pode atingir a velocidade máxima de 341 km/h.