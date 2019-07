'Queremos entrar para a história', projeta Vidal

Um dos líderes da seleção chilena, o volante Arturo Vidal sonha com o tricampeonato da Copa América. Para isso, os chilenos precisam eliminar na semifinal o Peru, quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e depois conquistar o título no domingo (7), no Maracanã, contra o ganhador do duelo entre Brasil e Argentina, que se enfrentam às 21h30 desta terça (2), no Mineirão, onde será definido o primeiro finalista do torneio.



"Queremos entrar para a história como tricampeões. É um sonho nosso. Por isso, queremos fazer o melhor jogo da Copa diante do Peru. É o nosso objetivo. Será um feito histórico", disse o atleta do Barcelona, em entrevista coletiva.



"Vamos precisar de um jogo perfeito, com grande qualidade porque o Peru é um time muito coletivo, parecido com a Colômbia. Vai ser uma disputa muito interessante", disse Vidal, de 32 anos, que destacou o talento do peruano Paolo Guerrero. "Trata-se de um atacante que sabe jogar contra quatro zagueiros. É sempre muito cansativo marcá-lo."



Segundo Vidal, a seleção chilena está mais preparada para ser campeã no Brasil do que há quatro anos, quando conquistou o título em casa - um ano depois, nos Estados Unidos, o time nacional faturou o bicampeonato continental nos Estados Unidos. "Agora conseguimos controlar mais os jogos. Antes tínhamos muita vontade, mas não tínhamos títulos, experiência. Agora temos tudo".



O técnico colombiano Reinaldo Rueda também foi alvo de elogios por parte de Vidal. "É uma grande pessoa, um grande treinador e tem qualidade para dirigir um grupo difícil como o nosso", ressaltou.



O Chile, assim como o Peru, alcançou a semifinal da Copa América nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal diante da Colômbia, na última sexta-feira (28), na Arena Corinthians. Os peruanos eliminaram da mesma forma os uruguaios, superados no sábado (29), na Fonte Nova, em Salvador.