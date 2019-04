"Queria dar um susto", diz motorista que atropelou e matou lutador de MMA

O motorista do aplicativo Uber Jefferson Roger Maciel Barata, 23 anos, confessou em depoimento nesta sexta-feira (26) que atropelou e matou o lutador de MMA Rodrigo Guaiana, 26 anos, o Rodrigo Monstro, após uma discussão na semana passada em Belém, no Pará.

Segundo contou à polícia, os dois discutiram durante uma corrida pelo aplicativo após o motorista pedir para o lutador, que estava acompanhado de quatro amigas, falar baixo porque ele estava com dor de cabeça. Jefferson disse que foi agredido com socos.

Após deixar o grupo, o motorista voltou e arremessou o carro contra o lutador em um posto de gasolina. Imagens do circuito interno de segurança do posto mostram o momento do atropelamento.

Motorista que atropelou e matou lutador de MMA (Foto: Reprodução)

"Eu estava emocionalmente abalado e pensei 'Vou dar um susto nele.' Voltei só pra dar um susto, jamais imaginei que ia tirar a vida de alguém", disse o motorista em depoimento que o Uol teve acesso.

O motorista negou ter xingado o lutador durante a briga. "Não falei palavrão nenhum, até porque sou evangélico, cristão e palavrão não faz parte do meu dicionário". E, em vez de denunciar a agressão à polícia, teria decidido 'dar um susto' no lutador. "Eu não ia voltar para casa apanhado", disse no depoimento.

Jefferson, que é professor de inglês e estava associado ao Uber havia cinco meses, era procurado desde o último domingo (21). Ele deve ser indiciado pelo crime de homicídio.