'Quero me casar quando sair daqui', diz Lula em entrevista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há um ano e meio na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, afirmou que pensa em casar quando deixar a prisão. O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira já tinha comentado o tema e dito que Lula pensava em formalizar a relação com a namorada, Rosângela da Silva.

Em entrevista à TV francesa France 24, Lula afirmou que "quer provar que os ladrões são os que me prenderam". Ele ressaltou novamente que não tem interesse pela progressão da pena, e sim em ser inocentado.

Ao falar dos planos para quando sair, Lula diz que ainda se sente jovem. "Eu sou um homem de 74 anos e me sinto com a energia de 30. Ainda quero me casar quando sair daqui".

Na entrevista, Lula ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro ao falar do meio ambiente. "Bolsonaro não gosta de índio, não gosta de seringueiro. Bolsonaro não gosta de árvore. Bolsonaro não gosta de pobre, de sindicalista", enumerou.

Questionado se ainda teria interesse em se candidatar à presidência um dia, ele foi evasivo. "Eu não vou dizer se sou candidato ou não. Vou deixar o tempo fazer o seu trabalho para ver o que vai acontecer."

Para Lula, o Brasil vem em um "processo de mentiras" desde o impeachment de Dilma Rousseff, que chamou de golpe.

Semiaberto

O ex-presidente informou aos seus advogados que não irá aceitar a progressão de pena, saindo do atual regime fechado para o semiaberto, de acordo com petição assinada pelos procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato na sexta-feira (27).

Após visita ao petista, o advogado Cristiano Zanin Martins afirmou que ainda não recebeu nenhuma intimação da Justiça pedindo que seja apresentada uma manifestação sobre o requerimento feito pelos procuradores, mas ressaltou que seguirá a orientação dada por Lula.

Ainda de acordo com Zanin, será apresentada “exatamente” a posição do ex-presidente. “Ele não aceita qualquer condição imposta pelo Estado, porque não reconhece a legitimidade do processo que o condenou e que o trouxe ao cárcere, onde ele está neste momento”, disse o advogado.

A carta, manuscrita, também foi divulgada nas redes sociais do ex-presidente.

Foto: Reprodução

"Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava-Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pela mal que fizeram à democracia, à Justiça e ao país", diz trecho da carta lida na frente da Superintendência da Polícia Federal do Paraná.