A moça disse que palavras de terceiros "me machucaram em mil lugares", a outra falou que o comentário do humorista "acabou com meu Natal" e eu fico aqui pensando em que cruzamento foi esse que resultou num subtipo de humanos tão delicado, pouco adaptado à vida real. Uma gente que carece de "aviso de gatilho" em qualquer post mais "forte" e que cobra "responsabilidade emocional" até de pessoas com quem tiveram, no máximo, uma trepada. Outro exemplo recente - e bem ilustrativo - de "fragilidade" é o ex-presidente que divulgou "depressão" e lágrimas, desde que perdeu a eleição. Evidentemente, isso não é corriqueiro e pode não ter sido por acaso. Repare.

Cruzaram beija-flores com poodle toys, só pode. Implantaram esses embriões em úteros verdes, cuidados por mulheres e homens sagrados e veganos, em permanente estado de meditação guiada por algum coach paulista de good vibes. Aí, nasceram esses seres que são pura sensibilidade. É como consigo imaginar a gênese de criaturas que apresentam esse comportamento, atualmente muito comum, de "olha como eu tô frágil". Antes, não era assim não. Foi isso ou, então, a exposição exagerada de vulnerabilidade é apenas a mais absoluta malandragem. Isso mesmo. Descaração pra manipular otário. Voto nesta segunda opção.

Eu ia escrever de outro assunto para esta primeira semana do novo ano, mas recebi um vídeo e, depois da crise de riso, lembrei que, entre outras coisas, eu quero um 2023 sem "aviso de gatilho" nem "responsabilidade emocional". E com mais "assumo minhas palavras e atos". Explico. Tá rolando um fuzuê, na cidade de origem de parte de minha família. É um lugar bem pequeno do recôncavo e não vou nem citar nomes que não ando com saco para certas interlocuções. Só vou usar como exemplo, não quero bater palma pra certo tipo de maluco sambar.

Fato é que tem uma vereadora descobrindo mal-feitos da administração municipal e divulgando tudo. Ela tá entretendo a comunidade, ao mesmo tempo em que denuncia um monte de "gente de bem". Entre ela, um rapaz que vive falando de todos nas redes sociais. A "valentia" dele é muita, mas, aparentemente, não sobreviveu à divulgação de que ele tem o pai e a esposa pendurados como funcionários fantasmas, na prefeitura, onde também é contratado. No tal vídeo, o acusado só falta chorar dizendo que está "sem condições 'piscológicas' (sic)" e que "antes eu tinha uma vida". Eu penso "que vergonha", mas, também, tô ligada que essa é uma nova arma.

Quer dizer, se, antes, se confrontava acusações com provas em contrário, hoje, a pessoa acha que basta dizer que está abalada e - não importa o que tenha feito - o fogo deve cessar. O vídeo é engraçado, mas o caso é sério porque essa não é uma postura isolada. Por exemplo, ainda por lá, quando começou essa história, a prefeitura publicou, em canais oficiais, uma "nota de repúdio" à ação da vereadora que resolveu trabalhar. A nota era terrivelmente mal-escrita, sem qualquer conteúdo concreto, mas bastante contemporânea, ou seja, com muito apelo emocional. Printei, na época, mas agora devem ter se dado conta de que o limite do ridículo foi ultrapassado demais. Parece que tiraram do ar.

Problema é que o tal "limite do ridículo" anda bem elástico. Seja nos "pedidos de desculpas" de pessoas "famosas", seja na atuação de advogados dos criminosos mais sórdidos ou na vida pessoal de gente comum, extrapolaram o sentido de "humanização". Na livre interpretação da palavra, então, eu devo expor as minhas fragilidades da forma mais contundente possível. Não importa o que eu faça, se, como resultado, eu me machucar, divulgo que tô arrasada e pronto que o problema não é meu, todo mundo que é feio, bobo e chato. Palhaçada. É por isso que tá dando merda em tudo que é lugar.

Aprendi e ensino ao meu filho de outro jeito: todo ser humano adulto e funcional - e que tenha assegurados os direitos básicos - é responsável por si mesmo, pelos próprios atos, pelas próprias palavras e precisa saber se virar. Limites da lei precisam ser cumpridos por todos. Fora isso, estamos no jogo pra jogar. Se, dentro desses limites (é adulto, é funcional, tem direitos básicos garantidos e não foi vítima de crime), não se responsabilizar por tudo que lhe acontece, pra mim a pessoa é dramática e, portanto, desinteressante. Ou tá querendo me manipular. Quero distância, nos dois casos.

Há muitos "gatilhos" pra todos nós, mas eu sou a única responsável por identificar os meus. Ninguém precisa deixar de dizer ou "sinalizar" o que não é apropriado pra mim. "Responsabilidade emocional" tenho, muita e mútua, com pessoas das quais - olha que incrível - nunca precisei cobrar. O resto é só gente "conhecida" e age como bem entender, desde que nos limites da lei. Fico ou me afasto, é só esse o meu poder. Meu choro (e gozo) é meu e dos íntimos, não preciso convocar plateia. O mundo não me deve nada, sou responsável pelo que me acontece. Assino meus dias, colhendo o que planto ou vivendo os acasos comuns a todos os humanos. Também é normal.

"Você, pra mim, é um problema seu". Adoro esse antigo "dizer" do pensador popular que não contradiz sentimentos de gratidão, amor e solidariedade. Bem entendida, a ideia de "cada um por si" é bonita e me parece mais realista do que "ninguém larga a mão de ninguém". Como diz Beatriz Barbosa, "a gente se aliena no coletivo, mas transcende e evolui na individualidade". O que é quase outro papo. Feliz Ano Novo aí! Saúde e paz.

*Flavia Azevedo é articulista do Correio, editora e mãe de Leo