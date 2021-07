Questões existenciais e feminismo são temas de lançamento literário duplo

Questões existenciais e o universo multifacetado das mulheres são temas que inspiram os novos trabalhos da escritora e roteirista goiana Je Costa, que serão lançados nesta quarta-feira (21), às 17h30. Durante a live no Instagram, a autora apresenta ao público os livros 'Vagari' e 'Ensaio sobre o feminismo'.



O evento será transmitido do espaço A Vida em Flor, à beira de uma fogueira, e terá como anfitriã a jornalista, escritora e terapeuta integrativa Ayeska Azevedo, criadora do espaço. O público pode acompanhar o bate-papo nos perfis de ambas, no Instagram (@jecosta21 e @ayeska.azevedo).



Lançado em Goiânia e São Paulo há apenas três meses, Vagari já está disponível no site da Amazon, em versão impressa (R$ 35) e digital para Kindle (R$ 22). A obra reúne textos que têm em comum o questionamento da existência e dos sentimentos com os quais as pessoas convivem no dia a dia.

Ao expor as inquietações de sua própria “mente errante”, Je Costa convida o leitor a olhar mais para si e para o outro. “Este livro tem uma voz muito particular e é como se estabelecesse um diálogo com as pessoas. Minha intenção é movimentar questões existenciais e trazer autoconhecimento”, diz a autora.

Já no livro “Ensaio sobre o feminismo”, a escritora mergulha mais fundo em questões femininas, revelando na ficção uma voz que diz respeito à sua própria experiência. “Demorei muito tempo para reconhecer a mulher que eu sou. Parecia que ofendia dizer quem eu era. Mas como sou muito questionadora, isso me provocou”, revela Je Costa.



Em um texto breve, porém intenso, a autora faz divagações, simula diálogos e traz à tona questões de gênero, permeadas por temas como relações de poder entre homens e mulheres, autocuidado e prazer. Apostando no potencial cênico da obra, a autora já está finalizando um roteiro, com a intenção de levar o texto para o palco.

Serviço

O quê: Lançamento dos livros 'Vagari' e 'Ensaio sobre o Feminismo' + bate-papo com Je Costa e Ayeska Azevedo

Quando: Quarta-feira (21), às 17h30

Onde: Instagram (@jecosta21 e @ayeska.azevedo)