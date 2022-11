Quijingue bate Itajuípe nos pênaltis é campeã do Intermunicipal

Jogando fora de casa, a seleção de Quijingue consagrou-se a grande campeã do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal 2022 ao derrotar equipe de Itajuípe na disputa de pênaltis. Após perder a partida de ida por 1x0, a seleção de Quijingue fez 3x2 no tempo normal e forçou a decisão nos penais. Nas cobranças, Raniel e Garrudo foram os únicos que converteram as penalidades e o placar terminou 2x0 para a campeã.

O título inédito chegou na primeira final disputada pela seleção de Quijingue, mesmo sendo apenas o segundo ano que a equipe compete o Baiano Intermunicipal. Já Itajuípe chegou pela quinta vez na final. A bicampeã (1987 e 2013) ficou com o terceiro vice-campeonato.

Na primeira fase, Quijingue liderou o Grupo 2 com 12 pontos, vencendo quatro partidas e perdendo as outras duas. O grupo ainda tinha Valente, Santaluz e Conceição do Coité. Na fase seguinte, a equipe eliminou Mairí e, na sequência, Serrinha. Nas oitavas de final goleou Ipiaú por 6x0, mesmo placar da goleada contra Ibirapitanga, nas quartas de final. Nas semifinais passou pela seleção de Nova Canaã e chegou na decisão contra Itajuípe.

Outros destaques da competição foram os atacantes Romário, de Ibicuí, e Franthesco, de Nova Canaã, que marcaram dez gols, cada, e foram os artilheiros do Intermunicipal 2022. Já Rose, de Itajuípe, com seis gols sofridos em 18 jogos, foi o goleiro menos vazado.

Veja os melhores momentos da final: