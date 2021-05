Quilombo Ybytu-Emi lança álbum com discurso afro-indígena

O Aldeia Coletivo e o selo Aquahertz lançam nesta quinta-feira (6) o álbum Ybytu-Emi - O Tempo e o Vento, projeto composto por corpos quilombos advindos da cena musical "marginal" soteropolitana e baiana. O público pode ouvir gratuitamente no Youtube.

Ação que integra o projeto Areté - Tempo de Festa, Ybytu-Emi é um desejo de reconstrução do sentimento de brasilidade; para econtar uma história que não foi registrada, mas está em nós. Concebido pelos artistas músico-performers Caboclo de Cobre e Issa - que assinam a direção musical e artística, respectivamente -, o álbum com nove canções exalta evidencia, salvaguarda e difundede forma justa a voz indígena, do negro banto e jeje-nagô, do sertanejo, das rezadeiras, benzedeiras, parteiras, a voz ao encanto.

"Somos a tentativa de escuta de um coração brasileiro, uma outra narrativa, o entendimento de uma outra forma de vida, somos a construção de novos sonhos. Talvez um teatro épico musicado, uma obra do agora, exaltando os que se foram e fortalecendo os que estão vivos em matéria", diz Caboclo de Cobre.

Com nove canções inéditas, Ybytu-Emi é um território quilombo formado pelos intérpretes Caboclo de Cobre, Issa, Donna Liu, Mister DKO, Valente Silva, Mariana Damásio, Sérgio, May Pitanga, Marcelo Santanna, além da participação especial de Vandal de Verdade, Juracy Tavares, MC Tipo A e MC Irck. Cantores que trazem potencialidades distintas e que exaltam de forma justa a memória indígena e afro diaspórica.

Ybytu significa Vento (ar em movimento, uma divindade) e Emi o sopro (o ar lançado por Olorum para que o Ara-Aiyê, corpo na terra, pulsasse vida).