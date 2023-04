Química de Adam Sandler e Jennifer Aniston diverte

Ator contratado com exclusividade pela Netflix, Adam Sandler tem feito experiências interessantes na plataforma, como, por exemplo, os bons Arremessando Alto e Joias Brutas, em que entrega uma performance mais elaborada, elogiada até. Mas, sempre que pode, volta ao papel do cara abilolado que o transformou em astro e que, convenhamos, diverte. E quando a química bate com o(a) parceiro(a) de cena então...

É o caso da dobradinha com Jennifer Aniston, que começou com Mistério no Mediterrâneo e prossegue com Mistério em Paris, que chegou à Netflix nesta sexta. Mesclando uma vibe meio Agatha Christie com as comédias tipo Sessão da Tarde, nesta história, o casal Spitz precisa lidar com seu fracasso como detetives. Mas, quando as coisas parecem afundar de vez, eles são convidados para um casamento em que o noivo desaparece. Quem se candidata a resolver o mistério?

Veja o trailer de Mistério em Paris: