Quinta-feira (10) tem jazz, black music e DJ em Salvador

A quinta-feira tem diversas opções em Salvador para quem quer curtir um bom som. No Pelourinho, Magary Lord recebe Marcia Short, Dão Black, O Pretinho e DJ Fábio Lima de Angola. A entrada é gratuita. Na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, o cantor e compositor Rafa Pondé festeja seus 25 anos de carreira. No Solar Restaurante, no Rio Vermelho, acontece o Solar Music Festival, com o grupo Saravá Jazz Bahia. Amanhã, no mesmo local, é a vez de Bruna Barreto e Flavinho Drums.

Veja abaixo os detalhes de cada apresentação

Dão Black participa de noite no Pelourinho (divulgação)

Magary Lord, Dão Black e outros na Barca da Folia



A convite do maestro Marco de Carvalho, o cantor Magary Lord comandará a Barca da Folia, nesta quinta-feira, a partir das 20h, na Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho. Para esquentar o clima do baile, o artista receberá no palco a cantora Marcia Short, Dão Black, O Pretinho e DJ Fabio Lima de Angola, que tem a missão se entreter o público já na abertura da festa. A entrada é gratuita! Para ter acesso ao local é obrigatória a apresentação do comprovante de esquema vacinal completo – duas doses ou dose única da vacina do Covid-19.

SERVIÇO

Barca da Folia 2022

Atração principal: Magary Lord

Convidados: Marcia Short, Dão Black, O Pretinho e DJ Fábio Lima de Angola

Data: 10 de fevereiro, às 20h

Local: Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Entrada gratuita

Rafa Pondé (foto: Marcelo Ritter/divulgação)

Rafa Pondé faz um passeio pelos seus 25 anos de carreira

Em período de férias em Salvador, o cantor e compositor Rafa Pondé preparou um show especial com canções que resumem os seus 25 anos de carreira. A apresentação acontece na Varanda do Sesi, mesmo local onde ele iniciou sua carreira solo, em 2001.

Radicado nos Estados Unidos, para onde irá retornar logo após o Carnaval, Pondé não se apresenta acompanhado por uma banda, em Salvador, há quatro anos. No repertório, estarão desde as canções compostas para a banda Diamba, onde iniciou a carreira em 1996, até o seu último lançamento este ano: a canção Praia do Flamengo.

“Será um reencontro com a minha banda em Salvador e com o público que me acompanha ao longo desses 25 anos de carreira. Fiz enquetes com meus seguidores nas redes sociais para escolher as músicas que não podiam ficar de fora do show. Então está sendo um processo muito prazeroso revisitar essa trajetória”, valoriza.

SERVIÇO

O que: Show 25 anos de história – Rafael Pondé e banda

Onde: Teatro Sesi – Rio Vermelho

Quando: Quinta-feira (10/02)

Quanto: R$ 40

Música e gastronomia no Solar Music Festival

Saravá Jazz Bahia (divulgação)

Jazz no Solar Music Festival

O grupo Saravá Jazz Bahia se apresenta na quinta-feira (10), e Bruna Barreto e Flavinho Drums sobem ao palco na sexta-feira (11), em mais uma edição do Solar Music Festival, que acontece semanalmente no Solar Restaurante – Rua Fonte do Boi, 24 B, Rio Vermelho. Os ingressos custam R$20. “O Solar quer proporcionar uma experiência dos sentidos. O projeto faz um casamento cuidadoso entre música e gastronomia e contamos com uma curadoria para a escolha de cada artista. A grade de atrações traz excelentes músicos que fazem um som que toca a alma das pessoas”, explica Andréa Nascimento, chef executiva da casa.

Saravá Jazz Bahia

Fundado em 2010 pelo guitarrista, violonista, compositor e arranjador, Márcio Pereira, o trabalho apresenta fundamentos de jazz e elementos da cultura afro-brasileira e baiana como ijexá, samba-de-roda, ritmos de candomblé e criados pelos blocos afro de Salvador. Integram o sexteto os músicos Ângelo Santiago (contrabaixo acústico), Carlos Careca (bateria), Mateus Aleluia Filho (trompete), Bruno Nery (trombone), e Vinicius Freitas (saxofone). No repertório, músicas do primeiro CD, lançado em dezembro de 2017, dentre outras.

Bruna Barreto

Natural de Jequié (BA), Bruna Barreto trabalha com música desde os 16 anos de idade. Apresenta shows solo em formato acústico e acompanhada de sua banda base. Teve seu talento reconhecido ao participar do programa The Voice Brasil 2 e foi premiada como melhor intérprete no Prêmio Caymmi de Todas as Músicas (2015), em edição especial de 100 anos. No Solar, Bruna se une ao baterista Flavinho Drums para um show com vasto repertório de música nacional e canções autorais.

SERVIÇO

O quê: Solar Music Festival

Onde: Restaurante Solar – Rua Fonte do Boi, 24 B – Rio Vermelho

Quando: Quintas e sextas-feiras, a partir das 20h

Atrações: Saravá Jazz Bahia na quinta-feira (10); Bruna Barreto e Flavinho Drums na sexta-feira (11)

Quanto: Couvert artístico R$ 20 (vinte reais).

Informações e reservas: (71) 99658-8870 / 3012-9360 – contato@restaurantesolar.com