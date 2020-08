Quinta temporada de Lúcifer chega à Netflix

Enorme sucesso de público no Brasil, a série Lúcifer volta à Netflix para sua quinta temporada - a segunda como produção exclusiva da plataforma de streaming, já que as três iniciais eram da Fox. Na última temporada, Lúcifer Morningstar (Tom Ellis) se despediu de Chloe (Lauren German) para governar novamente o inferno. Os fãs que acompanham a saga do personagem criado por Neil Gaiman sabem que ele voltaria - Ellis assinou um novo contrato com a Netflix para garantir esta quinta temporada e mais a sexta, divulgada como a última.

Bom , ele volta e engata finalmente um romance caliente com a detetive Chloe. Mas, nem tudo é o que parece ser, e descobrimos que Lúcifer tem um irmão gêmeo: o arcanjo Miguel (Ellis dobrando o papel). Para compor os dois personagens, o ator galês precisou trabalhar duro na linguagem corporal e na prosódia. Enquanto Lúcifer é um janota britânico, Miguel é um despojado playboy americano.

Para driblar o tempo de produção entre a quinta e a sexta temporadas, já que a pandemia do novo coronavírus está na jogada, a Netflix resolveu dividir esta quinta parte em duas. As filmagens precisaram ser abandonadas com apenas oito episódios prontos.

Então, os que chegam hoje ao catálogo do serviço de streaming compõem a primeira parte - a data de estreia da segunda ainda não foi anunciada. De concreto, sabe-se apenas que no sexto tomo o assunto vai girar em torno da campanha Black Lives Matter e da pandemia, segundo divulgaram os produtores da série Ildy Modrovich e Joe Henderson, que trabalham na trama desde o início, em 2016.

Os fãs do diabão, porém, já criaram teorias. Como vimos, Lúcifer ter uma crise de consciência e voltar ao inferno, o público começou a opinar que nesta etapa ele irá mais fundo no seu lado sombrio. “Continuar será um desafio, para dizer o mínimo. Temos que encontrar uma maneira de manter a segurança e a produtividade. Para mim, a maior dificuldade de ter ficado em Los Angeles nestes meses foi estar longe de minhas filhas”, diz o ator de 41 anos, que é pai de 3 meninas.