Quinteto Piazzolla traz o melhor do tango a Salvador

O Quinteto Astor Piazzolla apresenta nesta sexta (26) em Salvador a turnê Revolucionário, com a qual já passou por países como Uruguai, Colômbia, Equador, Peru, Panamá e México e seguirá para a Ásia e Europa.

O grupo, que foi formado pela viúva do renomado músico Astor Piazzolla (1921- 1992) Laura Escalada, vem há mais de 20 anos propagando a obra do compositor argentino que revolucionou o tango.

Nesta temporada a banda é formada por Lautaro Greco (bandoneon), Sergio Rivas (contrabaixo), Germán Martínez (guitarra), Sebastián Prusak (violão) e Cristian Zàrate (piano). A direção musical é do saxofonista e flautista Julián Vat.

O show tem duração de uma hora e vinte e contará também com os clássicos La Camorra, Adiós Nonino, Mumuki, Vayamos al Diablo e o Tanguedia. O Quinteto foi a formação musical que melhor expressou as ideias do maestro Piazzolla, o acompanhando nos momentos de mais destaque em sua vertiginosa carreira internacional.Teatro Castro Alves (Campo Grande).





SERVIÇO

Atração: Quinteto Astor Piazzolla

Quando: Sexta (26), às 21h.

Ingressos: R$ 120 | R$ 60 (Filas A a W), R$ 90 | R$45 ( X a Z6) e R$ 60| R$ 30 (Z 7 a Z 11)

Vendas: bilheteria TCA, SACs Barra e Bela Vista ou site www.ingressorapido.com.br. Clube CORREIO: 40% de desconto.