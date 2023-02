Quinto envolvido em homicídio no circuito Osmar é preso pela Polícia Civil

O homem que desferiu os disparos que matou Marcos Souza Menezes, de 27 anos, na madrugada de sexta (17), na Carlos Gomes, no circuito Osmar, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta quarta-feira (22), por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O suspeito é quinto envolvido no crime a ser preso.

"Ele foi localizado no bairro de Paripe e disse que recebeu a quantia de R$ 3 mil para matar a vítima. Ele ainda informou que a arma do crime estava já dentro do circuito em um apartamento localizado na Praça Castro Alves", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves.

Na terça (21), outros quatro envolvidos no crime já haviam sido presos com a ajuda da tecnologia do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. As investigações começaram logo após o crime e perduraram por todo o período de Carnaval.

Diligências seguem para apreender a arma do crime. O homem preso nesta quarta foi encaminhado para a sede do Draco, onde está sendo ouvido e posteriormente ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

Um homem foi morto a tiros próximo ao circuito Osmar, na Rua Carlos Gomes, na madrugada de sexta-feira (17). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Marcos Souza Menezes.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas com passagem por roubo, foram atingidas na perna e de raspão na barriga. Segundo a SSP, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por envolvimento com o tráfico de drogas.

"Uma testemunha foi ouvida e informou sobre a possível motivação. Estamos utilizando todos os recursos, inclusive os tecnológicos, para elucidar esse caso com celeridade", declarou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro. A polícia acredita que a arma tenha sido escondida no circuito, já que existem portais de abordagem para entrar na festa. "Temos pessoas que moram nos circuitos, então existe a possibilidade dessa arma ter ficado escondida em algum imóvel", completou Ribeiro.