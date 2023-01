Quinto suspeito de participar de chacina no DF é preso pela polícia

Foi presos na madrugada desta quinta-feira (26) o quinto suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos. Ao todo, 10 pessoas foram mortas no crime. O homem de 25 anos, conhecido como Galego, foi detido no Itapoã, no Distrito Federal, onde vivia a família.

Segundo a polícia do DF, Galego é suspeito de ajudar no sequestro de Thiago Gabriel Belchior, marido de Elizamar. Os outros quatro detidos por envolvimento no caso são Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomam dos Santos Nogueira.

O grupo é investigado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro agravado pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

As vítimas identificadas pela polícia têm idades de 6 a 54 anos. Um dos suspeitos disse, em depoimento, que o crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e duas das vítimas.

Veja a lista dos mortos identificados:

Elizamar Silva, de 39 anos: cabeleireira;

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos: marido de Elizamar Silva;

Rafael da Silva, de 6 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Rafaela da Silva, de 6 anos: filha de Elizamar e Thiago;

Gabriel da Silva, de 7 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos: pai de Thiago e sogro de Elizamar;

Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos: ex-mulher de Marcos Antônio;

Renata Juliene Belchior, de 52 anos: mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior, de 25 anos: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos: filha de Cláudia e Marcos Antônio.