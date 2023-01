Quinze pessoas são resgatadas após problema na cabine do Elevador Lacerda

Quinze pessoas foram resgatadas do Elevador Lacerda após uma cabine do equipamento apresentar um problema nesta sexta-feira (6). As informações são da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

De acordo com a Secretaria, a cabine ainda não voltou a funcionar. O problema teve início por volta das 10h. Os técnicos identificaram um problema técnico, que não foi detalhado pela Semob.

Os usuários do Elevador Lacerda ainda podem utilizar o Plano Inclinado, a cerca de 400 metros do Elevador, como meio de transporte entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A movimentação nesse meio de transporte aumentou, mas, segundo a Semob, isso não chegou a interferir na operação.