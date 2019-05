"Quis ser leal a quem eu sou", diz Gaab sobre lançamento de DVD

O cantor paulista Gaab lançou na sexta-feira (17) o seu novo DVD, Positividade, gravado em fevereiro na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho. No novo trabalho, o cantor convidou mais oito artistas, entre eles nome como os MC´s Livinho e Hariel, Negra Li, Junior Lord e o cantor de pagode Rodriguinho, que é pai do jovem.

Com 18 faixas, o trabalho é um reflexo de mistura de ritmos que formam o estilo do cantor, que vai da black music ao funk. “Esse dvd eu fiz para ser leal ao que sou como cantor”, disse.

E o grande diferencial está nas parcerias durante a apresentação. Gaab conta que escolheu músicas e artistas importantes para ele e sua carreira: “São pessoas que são muito próximas a mim, e por isso escolhi elas para estarem lá, como o Livinho, por exemplo”.

O show na Cruz Caíde teve entrada gratuita (Foto: Divulgação)

Sobre o lugar do show em Salvador, o visual da Cruz Caída foi o grande diferencial para a gravação do DVD: “Ali foi um lance relacionado à vista. Já tinha vontade de fazer a apresentação em uma praça, uniu as duas coisas”, afirmou o cantor.

Nascido em uma família apaixonada pela música, Gaab cresceu cercado de referências. Filho de um cantor de pagode, famoso pelo grupo Os Travessos, o jovem garante que o pai, apesar da preferência, sempre escutou de tudo: “Ele sempre ouviu de tudo: black music, rap, é um cara muito eclético”.

Gaab e seu pai Rodriguinho fizeram turnê com o show Legado (Foto: Reprodução/Instagram)

A relação de pai e filho também vai para os palcos, além da parceria no show em Salvador, os dois saíram em turnê no ano passado, com o show Legado, que também teve a companhia do seu tio, e também músico, Ah.Mr!Dan. “Meu pai está ali comigo foi muito incrível. Sempre me apoiou, ele acredita nas minhas doideras”, disse Gaab.

A gravação de Positividade marca um momento de renovação na carreira do cantor. Aos 20 anos, o artista entende que é o momento de amadurecer o seu trabalho: “A gente trabalha pensando para frente, no que ainda não existe. Quero mudar minhas letras, escrever novas coisas”. E isso passa por uma “mudança na vida”, como define Gaab.