Quiz da Copa do Mundo: o quanto você conhece sobre o Mundial?

Falta pouco para o torcedor brasileiro matar a saudade de ver a amarelinha dentro de campo na Copa do Mundo. A menos de dois meses para a estreia do Brasil no Catar, os curiosos e amantes da bola não perdem a chance de pesquisar e relembrar grandes momentos da história da competição.

E para aumentar a ansiedade e testar seus conhecimentos sobre o Mundial, o CORREIO selecionou dez perguntas num quiz especial da Copa. Será que você sabe tudo sobre o desempenho da seleção e das principais rivais no torneio? Teste seus conhecimentos.

Confira o calendário da seleção brasileira na Copa do Mundo:

1ª rodada: Brasil x Sérvia - 24/11

2ª rodada: Brasil x Suíça - 28/11

3ª rodada: Brasil x Gana - 02/12