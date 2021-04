Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a Copa do Brasil

Bahia, Vitória e Juazeirense vão em busca, nesta quarta-feira (7), de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A competição, que é organizada desde 1989, está na 33ª edição e tem como grande diferencial a premiação milionária destinada aos participantes. O time que conseguir avançar para a etapa seguinte garante mais R$ 1,7 milhão aos cofres.

A Juazeirense é a primeira a entrar em campo: enfrenta o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro. Em seguida, às 19h, é a vez do Vitória receber o Rio Branco, do Espírito Santo, no Barradão. E fechando o dia, o Bahia encara o Manaus, do Amazonas, às 21h30, em Pituaçu.

O CORREIO preparou um quiz com algumas curiosidades, para relembrar momentos importantes da Copa do Brasil. Você sabe qual clube tem mais títulos? Quem foi o primeiro campeão? Teste seus conhecimentos.