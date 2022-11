Quiz: Você acerta de qual Copa do Mundo são esses mascotes?

A Copa do Mundo tem várias tradições. Entre elas, há sempre um mascote oficial de cada edição. Quem não lembra do Fuleco, o representante do Mundial do Brasil, em 2014? Para o Catar, foi escolhido o La'eeb, que significa 'jogador super habilidoso' em árabe, segundo a Fifa. O desenho se baseia em lenços de cabeça, que são tradicionais da cultura árabe.

Mascotes, aliás, foram adotados na Copa de 1966, na Inglaterra. De lá para cá, foram 15 representantes, incluindo La'eeb. Será que você acerta de qual edição é cada mascote? Teste sua memória!